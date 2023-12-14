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هالاند وميسي ومبابي مرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم

12/14/2023 7:22:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬النرويجي‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬هداف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬والفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬هداف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬نجم‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭. ‬وسيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوي‭ ‬لفيفا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وتُمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬لأبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬أداءً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭.‬

وجرى‭ ‬ترشيح‭ ‬12‭ ‬لاعبًا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الخبراء،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬المختصرة‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المتأهلين‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬دولية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬مدربي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للرجال،‭ ‬وقادة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للرجال،‭ ‬وصحفيي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التابعين‭ ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمشجعين‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬فيفا‭ ‬الرسمي‭.‬

وبحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لفيفا‭ ‬فإن‭ ‬هالاند‭ ‬يعتبر‭ ‬ماكينة‭ ‬أهداف‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إيقافها‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬أرعب‭ ‬المدافعين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والأوروبية،‭ ‬وحقق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحصد‭ ‬ألقاب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬الترشح‭ ‬للجائزة‭ ‬سجل‭ ‬هالاند‭ ‬28‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬33‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬البطولات،‭ ‬حيث‭ ‬أثبت‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬سرعته‭ ‬وقوته‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الهجمات‭ ‬أنه‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المدافعين‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأصبحت‭ ‬عودته‭ ‬للتهديف‭ ‬مع‭ ‬أسلوبه‭ ‬الهادئ‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للإعجاب‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النرويجي‭ ‬الدولي‭ ‬أكمل‭ ‬عامه‭ ‬الـ23‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ألقابه‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬حصل‭ ‬هالاند‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬الأوروبي‭ ‬والحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬والثنائية‭ ‬النادرة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تسميته‭ ‬لاعب‭ ‬الموسم‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬ألف‭ ‬إينجي‭ ‬والد‭ ‬هالاند‭ ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬سابق،‭ ‬مثَّل‭ ‬النرويج‭ ‬ولعب‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬ولكن‭ ‬والدته‭ ‬جري‭ ‬ماريتا‭ ‬براوت‭ ‬كانت‭ ‬أيضًا‭ ‬معروفة‭ ‬ببراعتها‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬التسعينيات‭ ‬على‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السباعي‭ ‬بألعاب‭ ‬القوى‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬واصل‭ ‬مبابي‭ ‬تألقه‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬به‭ ‬بلاده‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الأهداف‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬يسجلها‭ ‬لفريقه‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬البطولات‭.‬

وقاد‭ ‬مبابي‭ ‬صاحب‭ ‬السرعات‭ ‬الكبيرة‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬لحصد‭ ‬لقبه‭ ‬الثامن‭ ‬بالدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬عامًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬أهدافه‭ ‬الرائعة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسجيل‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

وحصل‭ ‬المهاجم‭ ‬الموهوب‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬وأيضًا‭ ‬هدّاف‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية،‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬خسارته‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبابي‭ ‬تفصله‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬معادلة‭ ‬إنجاز‭ ‬ميروسلاف‭ ‬كلوزه‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬أهداف‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬16‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مباراة،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربع‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬مبابي‭ ‬صاحب‭ ‬الـ24‭ ‬عامًا‭ ‬12‭ ‬هدفًا‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2018‭ ‬و2022‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ميسي‭ ‬فهو‭ ‬مرشح‭ ‬قوي‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬مازال‭ ‬يمتع‭ ‬الجماهير‭ ‬بمهاراته‭ ‬الفردية‭ ‬الفذة‭ ‬وأهدافه‭ ‬المذهلة،‭ ‬رغم‭ ‬بلوغه‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬العمر‭.‬

وحصد‭ ‬ميسي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬بجانب‭ ‬تصدره‭ ‬قائمة‭ ‬صانعي‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وفي‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬واجه‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬هدف‭ ‬لبلاده‭ ‬ويُعد‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬خمس‭ ‬دوريات‭ ‬أوروبية‭ ‬تحديًا‭ ‬جديدًا‭ ‬حيث‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي،‭ ‬ولاقت‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬حماسًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬وترحيبًا‭ ‬حافلًا‭ ‬يليق‭ ‬بأحد‭ ‬أعظم‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭.‬

ويعتبر‭ ‬ميسي‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬أكثر‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وأقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬هم‭: ‬بيليه،‭ ‬وجريجورز‭ ‬لاتو،‭ ‬ودييجو‭ ‬مارادونا‭ ‬وديفيد‭ ‬بيكهام،‭ ‬الذين‭ ‬صنعوا‭ ‬أهدافًا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬


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