ألمانيا تستأنف التعاون التنموي مع الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / اعلنت المانياانها ستستانفالتعاون الألماني مع فلسطين في مجال التنمية في الأراضي الفلسطينية بعد ما قامت بعمليات مراجعة لكافة برامج الدعم الالماني لفلسطين .

وقال مكتب تمثيل المانيا لدى فلسطين ان استئناف الدعم يعد إشارة مهمة للدعم الألماني لتخفيف معاناة الناس في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار في الوضع الصعب في الضفة الغربية والدول المجاورة، كالأردن ولبنان. ويكمن الهدف من جهة، في خلق ظروف معيشية أفضل وآفاق تنموية شاملة للسكان المحليين. ومن جهة أخرى، يهدف التعاون في مجال التنمية إلى وضع الأسس لبناء دولة فلسطينية مستقبلية ذات مؤسسات فعالة، بهدف التوصل الى حل على أساس الدولتين. كما تعتبر ألمانيا التزامها بالاستقرار وخلق الآفاق في الأراضي الفلسطينية تعبي ًرا عن مسؤوليتها التاريخية الخاصة تجاه أمن إسرائيل وكمساهمة في الوصول الى حل سلمي في الشرق الأوسط.

وقد تم في سياق عملية المراجعة، دراسة المجالات التي تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، خاصة الفئات الضعيفة بشكل خاص في المقام الأول. لهذا السبب، تمت مراجعة واعتماد المشاريع مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، التي تقدم خدمات حيوية، في المقام الأول، تلتها مشاريع مساعدات الانتقال الهيكلي التي تقدم إسها ًما مباش ًرا في تأمين السكان المدنيين في الأزمة الحالية.

ولم يتم، في سياق عملية المراجعة، إبرام التزامات جديدة من جانب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية .)BMZ( تم تحقيق التزامات العقود القائمة، مثل دفع الفواتير عن الأعمال المنجزة في المشاريع الجارية. لم يتم تحديد حصول حالات إساءة استخدام. فقد أثبتت آليات الرقابة الصارمة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها قوية. تشمل هذه الآليات مراجعة دقيقة ومتعددة المراحل للشركاء المحليين وموظفيهم، والمواد الموردة إلى قطاع غزة، وكذلك التدفقات المالية.

الشركاء المحليون: تخضع جميع مؤسسات الشركاء المحليين لتقييم فردي ومتعدد المراحل. ويتضمن ذلك فح ًصا شاملاً لارتباطها مع حركة حماس ومنظمات أخرى ُمدرجة ضمن الجماعات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، يُجرى فحص دقيق لتحديد ما إذا كانت تصريحات (تعابير) أو أفعال صادرة عن المنظمات الشريكة المحتملة تتعارض مع شروط الدعم. ويشمل ذلك بشكل خاص الدعوات إلى الكراهية والعنف، وإنكار حق دولة إسرائيل في الوجود، ومعاداة السامية. علاوة على ذلك، لا يتم دعم مشاريع منظمات تنشط في مجال "حركة المقاطعة وسحب الاستثمار والعقوبات" ضد إسرائيل والمعروفة باسم BDS. فقط في حال كانت نتيجة هذه التقييمات إيجابية، حينئذ تمنح وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الموافقة السياسية على ذلك. وفي حال حصول حالات فردية يقوم فيها موظفو مؤسسات الشركاء المنفذة للمشاريع بانتهاك هذه المبادئ، حينئذ تحث وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية على اتخاذ إجراءات قانونية.

المواد: يتم إدخال المواد المسموح بها فقط من قبل السلطات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، وذلك وفق شروط صارمة تم الاتفاق عليها. ويشمل ذلك المراقبة المستمرة بواسطة الفيديو لبعض الآلات الحفر. كما وتتضمن مراقبة التقدم الفعلي للمشروع كتثبيت الدهانات المقاومة للماء في مشروع البناء ذات العلاقة، على سبيل المثال.

تدفقات مالية: يتم تدقيق جميع المدفوعات التي تقوم بها المنظمات المنفذة للمشروع مع قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي السارية. يشمل ذلك، على سبيل المثال، الالتزام بعدم وصول أي أموال إلى حماس. وينطبق هذا الالتزام على جميع المؤسسات التي تقوم بصرف الأموال المقدمة من الحكومة الفيدرالية. وفي حالة قطاع غزة، تمتد آليات المراقبة إلى أبعد من ذلك: فعلى سبيل المثال، عند بناء مدارس في قطاع غزة، يتم تكليف الوحدة المكلفة بتنفيذ المشروع بالحفاظ على أقصى درجات التحكم والسيطرة على تدفقات الأموال. ولا يوجد أي تمويل مباشر للسلطة الفلسطينية من أموال الحكومة الفيدرالية.

بنا ًء على هذا الأساس، تواصل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية الألمانية )BMZ( تعاونها في مجال التنمية مع الأراضي الفلسطينية. لم ينت ِه تقييم الالتزام عند هذا الحد، بل ستبقى جميع المشاريع تحت التدقيق المستمر خلال فترة التنفيذ، كما كان الحال قبل السابع من أكتوبر 2023. وستقوم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية أي ًضا بالتحقيق في الحالات المشتبه بها في المستقبل والرد بحزم على أي انتهاكات قد حصلت.

يتم ملائمة سياسة التنفيذ المستمر للمشاريع التنموية بشكل دائم مع التطورات في المناطق الفلسطينية والاحتياجات الحالية والفرص المتاحة. ويعني هذا أن التدابير الجارية في قطاع غزة، التي تتجاوز الإمدادات الأساسية العاجلة، غير قابلة للتنفيذ حاليًا. ويؤثر ذلك بشكل خاص على مشاريع التعاون الإنمائية الثنائية وتلك التي تنفذها الهيئات الخاصة. لمزيد من المعلومات بخصوص الت