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يحاكي أحياء قطاع غزة.. بازار خيري في عمان لدعم غزة

12/14/2023 7:17:15 PM

(MENAFN- Amman Net) بازار "مع غزة هاشم" في سوق عنبر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وجمعية صناع الحرف التقليدية والهيئة الخيرية الهاشمية. والذي سيخصص ريعه لدعم صمود أهلنا في غزة.

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