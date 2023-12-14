يحاكي أحياء قطاع غزة.. بازار خيري في عمان لدعم غزة

يحاكي أحياء قطاع غزة.. بازار خيري في عمان لدعم غزة
التاريخ
12/14/2023 7:17:15 PM
(MENAFN
- Amman Net) بازار "مع غزة هاشم" في سوق عنبر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وجمعية صناع الحرف التقليدية والهيئة الخيرية الهاشمية. والذي سيخصص ريعه لدعم صمود أهلنا في غزة.
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