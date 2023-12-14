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الملكة: سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو .. الله يحميكم

12/14/2023 7:16:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على الإنستغرام مساء الخميس، صورة لسمو الأميرة سلمى خلال مشاركتها في عملية إنزال جوي لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.
وأرفقت جلالتها مع الصورة تعليقا قالت فيه: "سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو الملكي خلال إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة... الله يقويكم ويحميكم".

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