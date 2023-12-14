الملكة: سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو .. الله يحميكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على الإنستغرام مساء الخميس، صورة لسمو الأميرة سلمى خلال مشاركتها في عملية إنزال جوي لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.
وأرفقت جلالتها مع الصورة تعليقا قالت فيه: "سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو الملكي خلال إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة... الله يقويكم ويحميكم".
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