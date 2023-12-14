2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت خطّة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام المقبل، إن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين، يحتاجون للدعم، وهو رقم يعرض لأول مرة، فيما هناك 730 ألف لاجئ سوري يحتاجون لدعم مماثل.



وقدرت الخطة احتياجات الأردن للعام المقبل، لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين بـ875 مليون دولار، من أصل 5.644 مليار دولار حددت كاحتياجات في 5 دول بالمنطقة تستضيف السوريين.



وقالت الخطة، إنه ومع دخول الأزمة السورية عامها الـ13 العام المقبل، بقيت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، وصل عدد المحتاجين إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية الأزمة في: تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.



وذكرت الخطة، انها تستهدف الوصول الى 540.4 ألف لاجئ سوري من أصل الـ730.6 ألف لاجئ سوري، مسجلين لدى المفوضية، كما تستهدف الوصول لـ810 آلاف أردني من أصل الـ2.7 مليون.



وأكدت الخطة، أنّ 93 % من الأسر السورية مديونة، لتغطية الاحتياجات الأساسية، فيما أن 18 % منها تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وإن 28 % من السوريين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا، فما فوق عاطلون عن العمل، محذرة من زيادة معدلات التسرب من المدارس، وانتشار عمالة الأطفال، والزواج المبكر جراء الضغوط المالية.



وفي الوقت الذي قدرت فيه الخطة السابقة للعام الماضي احتياجات الأردن بـ968.7 مليون دولار، مول منها 34 % فقط، أي أن الأردن حصل حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي على 332.5 مليون دولار فقط.