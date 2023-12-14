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باكستان: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة

12/14/2023 7:16:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت متحدثة وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى الخارجية بالعاصمة إسلام أباد، أكدت بلوش أن باكستان تدين بشدة إجراءات "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة.
ولفتت إلى أن "إسرائيل" قصفت المستشفيات وهاجمت منشآت الأمم المتحدة، واستخدمت إجراءات من شأنها أن يكون لها آثار إنسانية وبيئية وديموغرافية طويلة المدى على الشعب الفلسطيني.

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