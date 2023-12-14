باكستان: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت متحدثة وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى الخارجية بالعاصمة إسلام أباد، أكدت بلوش أن باكستان تدين بشدة إجراءات "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة.
ولفتت إلى أن "إسرائيل" قصفت المستشفيات وهاجمت منشآت الأمم المتحدة، واستخدمت إجراءات من شأنها أن يكون لها آثار إنسانية وبيئية وديموغرافية طويلة المدى على الشعب الفلسطيني.
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