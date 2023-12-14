مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خلّف جيش الاحتلال الإسرائيلي دماراً كبيراً بعد 3 أيام من عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً، قبل انسحابه عصر اليوم الخميس.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار والخسائر الفادحة نتيجة الخراب الذي خلفته آليات وجرافات الاحتلال.
ودمرت الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع المخيم وضمنها بنيته التحتية، من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه واتصالات.
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