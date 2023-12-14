مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار والخسائر الفادحة نتيجة الخراب الذي خلفته آليات وجرافات الاحتلال. ودمرت الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع المخيم وضمنها بنيته التحتية، من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه واتصالات.

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