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مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

12/14/2023 7:16:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خلّف جيش الاحتلال الإسرائيلي دماراً كبيراً بعد 3 أيام من عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً، قبل انسحابه عصر اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار والخسائر الفادحة نتيجة الخراب الذي خلفته آليات وجرافات الاحتلال.
ودمرت الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع المخيم وضمنها بنيته التحتية، من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه واتصالات.



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