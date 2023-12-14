كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم

كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم
التاريخ
12/14/2023 7:16:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتيبة جنين بسرايا القدس، إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة كانت متمركزة بساحة مخيم جنين بعبوة ناسفة وحققت فيها اصابات مباشرة.
وأضافت الكتيبة في بيان لها، أن مجاهديها قنصوا اثنين من الجنود الإسرائيليين على الأقل في الشارع الواصل بين مدينة جنين ومخيمها، وخرقوا الطوق الأمني في جنين و استهدفوا جنود الاحتلال في حي خلة الصوحة.
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