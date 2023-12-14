كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم

وأضافت الكتيبة في بيان لها، أن مجاهديها قنصوا اثنين من الجنود الإسرائيليين على الأقل في الشارع الواصل بين مدينة جنين ومخيمها، وخرقوا الطوق الأمني في جنين و استهدفوا جنود الاحتلال في حي خلة الصوحة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.