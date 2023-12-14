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كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم

12/14/2023 7:16:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتيبة جنين بسرايا القدس، إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة كانت متمركزة بساحة مخيم جنين بعبوة ناسفة وحققت فيها اصابات مباشرة.


وأضافت الكتيبة في بيان لها، أن مجاهديها قنصوا اثنين من الجنود الإسرائيليين على الأقل في الشارع الواصل بين مدينة جنين ومخيمها، وخرقوا الطوق الأمني في جنين و استهدفوا جنود الاحتلال في حي خلة الصوحة.


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