بعد قطع الاتصالات في غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تعليقا على قطع الاحتلال لشبكات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، إنه للمرة الخامسة يتعمد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قطع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: قطع الاتصالات والانترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، وهذا يعني أن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.
وتابع المكتب الإعلامي الحكومي: قطع الاتصالات والانترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.
MENAFN14122023000208011052ID1107600499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.