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بعد قطع الاتصالات في غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة الفلسطينيين

12/14/2023 7:16:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تعليقا على قطع الاحتلال لشبكات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، إنه للمرة الخامسة يتعمد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قطع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.


وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: قطع الاتصالات والانترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، وهذا يعني أن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.


وتابع المكتب الإعلامي الحكومي: قطع الاتصالات والانترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.


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