خلافات متصاعدة بين أعضاء مجلس الحرب في إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خلافات تتزايد في مجلس الحرب الاسرائيلي حول احياء صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس.
واشارت تقارير الى منع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع من زيارة قطر هذا الاسبوع لبحث فرص احياء المفاوضات.
ونقلت القناة الثالثة عشر الاسرائيلية أن رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس يؤيد ايجاد فرصة لاستئناف مفاوضات الاسرى مع حركة حماس.
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