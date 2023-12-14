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خلافات متصاعدة بين أعضاء مجلس الحرب في إسرائيل

12/14/2023 7:16:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خلافات تتزايد في مجلس الحرب الاسرائيلي حول احياء صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس.
واشارت تقارير الى منع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع من زيارة قطر هذا الاسبوع لبحث فرص احياء المفاوضات.

ونقلت القناة الثالثة عشر الاسرائيلية أن رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس يؤيد ايجاد فرصة لاستئناف مفاوضات الاسرى مع حركة حماس.

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