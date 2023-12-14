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عن طلاق عم أحمد

12/14/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬ابتلاء‭ ‬البشرية‭ ‬بموضوع‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والكولسترول‭ ‬في‭ ‬الطعام،‭ ‬كان‭ ‬شعراء‭ ‬الغزل‭ ‬العرب‭ ‬مغرمين‭ ‬بالمرأة‭ ‬البدينة‭ ‬كالتي‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬المؤمل‭ ‬المحاربي‭ ‬‮«‬تدخل‭ ‬اليوم‭ ‬وأردافها‭ ‬غدا‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬أتى‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬العربي‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الدهر‭ ‬دام‭ ‬قروناً،‭ ‬كان‭ ‬يقيس‭ ‬فيه‭ ‬جمال‭ ‬المرأة‭ ‬بالكيلو،‭ ‬فكلما‭ ‬كانت‭ ‬كثيرة‭ ‬الشحم‭ ‬واللحم‭ ‬كان‭ ‬نصيبها‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬الغزل‭ ‬وفيرا،‭ ‬ويا‭ ‬سعد‭ ‬من‭ ‬شبهها‭ ‬شاعر‭ ‬مشهور‭ ‬بأنها‭ ‬تمشي‭ ‬الهوينا‭ ‬كالناقة‭ ‬التي‭ ‬ينغرس‭ ‬خُفّها‭ ‬في‭ ‬الرمل‭ (‬لو‭ ‬قلت‭ ‬ذلك‭ ‬لفتاة‭ ‬معاصرة‭ ‬لعصرت‭ ‬رقبتك‭ ‬حتى‭ ‬تعوج‭ ‬كرقبة‭ ‬الناقة،‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الشعراء‭ ‬الأقدمين‭ ‬كانوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬غدد‭ ‬التذوق،‭ ‬فيتغزلون‭ ‬بالمرأة‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬البعير،‭ ‬ولم‭ ‬أقرأ‭ ‬لأحد‭ ‬منهم‭ ‬شعرا‭ ‬يشبه‭ ‬فيه‭ ‬الحبيبة‭ ‬بحصان‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬الحصان‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الغزلان‭ - ‬دعك‭ ‬من‭ ‬الهجن‭)‬،‭ ‬وعموما‭ ‬فحظ‭ ‬الشابات‭ ‬من‭ ‬الغزل‭ ‬في‭ ‬الشعر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬أوفر‭ ‬من‭ ‬حظ‭ ‬المرأة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬جمالاً‭ ‬بحكم‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬جميلة‭ ‬منذ‭ ‬مرحلتي‭ ‬الصبا‭ ‬والشباب،‭ ‬وجمال‭ ‬معظمهن‭ ‬يصمد‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬عوامل‭ ‬التعرية‭ ‬والجفاف‭ ‬والتصحر‭.‬

تصمد‭ ‬معظم‭ ‬الزيجات‭ ‬لأن‭ ‬التفاهم‭ ‬والمودة‭ ‬يحلان‭ ‬محل‭ ‬الغزل،‭ ‬فالزمن‭ ‬كفيل‭ ‬بتجريد‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬الخصر‭ ‬النحيف‭ ‬والخد‭ ‬الأسيل‭ ‬والعين‭ ‬الكحيلة‭ ‬والوجه‭ ‬الجميل،‭ ‬والقوام‭ ‬الممشوق‭ ‬يصبح‭ (‬عاشق‭ ‬معشوق‭) ‬كما‭ ‬نقول‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬عن‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تركيبه‭ ‬وتجميعه‭ ‬عشوائيا،‭ ‬أما‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬الزمن‭ ‬بالرجل‭ ‬فـ‭(‬خلوها‭ ‬مستورة‭)‬،‭ ‬والغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬تسمع‭ ‬بامرأة‭ ‬نفرت‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬لأنه‭ ‬تكرش‭ ‬ووجهه‭ ‬تكرمش‭ ‬وجلده‭ ‬تخربش،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬القراء‭ ‬يعرف‭ ‬رجلا‭ ‬واحداً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تنكر‭ ‬لزوجته‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬بدور‭ ‬عامل‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬الملامح،‭ ‬ويريد‭ ‬لنفسه‭ ‬زوجة‭ (‬فُل‭ ‬أوتوماتيك‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭).‬

أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬عربية‭ ‬وقف‭ ‬الزوج‭ ‬أحمد‭ ‬ع‭.
‬طالباً‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬زوجته‭.
‬فسأله‭ ‬القاضي‭ ‬الشاب‭:
‬ليه‭ ‬يا‭ ‬عم‭ ‬أحمد‭ (‬عمره‭ ‬65‭ ‬سنة‭) ‬تريد‭ ‬الطلاق‭ ‬بعد‭ ‬زواج‭ ‬دام‭ ‬32‭ ‬سنة؟‭
‬فأجاب‭ ‬الرجل‭:
‬لأن‭ ‬زوجتي‭ ‬غشاشة‭ ‬وضحكت‭ ‬علي‭!
‬س‭:
‬وكيف‭ ‬ضحكت‭ ‬عليك‭ ‬زوجتك؟‭
‬ج‭:
‬عندما‭ ‬تزوجتها‭ ‬قدمت‭ ‬بطاقة‭ ‬شخصية‭ ‬تثبت‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1950‭ ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬لشهادة‭ ‬ميلادها‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬رسمية،‭ ‬وفوجئت‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1934‭..
‬يعني‭ ‬أكبر‭ ‬مني‭ ‬بكذا‭ ‬سنة‭..
‬هناك‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬القاضي‭:
‬إن‭ ‬القانون‭ ‬يقضي‭ ‬له‭ ‬بالطلاق‭ ‬لأن‭ ‬الزوجة‭ ‬قدمت‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬عند‭ ‬عقد‭ ‬القران،‭ ‬ولكنه‭ ‬اقترح‭ ‬عليهما‭ ‬مقابلة‭ ‬أخصائية‭ ‬اجتماعية‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة،‭ ‬جلسا‭ ‬أمام‭ ‬الاخصائية‭ ‬التي‭ ‬فهمت‭ ‬أن‭ ‬عم‭ ‬أحمد‭ ‬لا‭ ‬يعيب‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬شيئاً‭ ‬سوى‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬منه‭ ‬سناً‭ (‬كما‭ ‬اكتشف‭ ‬لاحقاً‭) ‬وأن‭ ‬الزواج‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إنجاب‭ ‬ولدين،‭
‬والولدان‭ ‬لم‭ ‬يقصرا،‭ ‬وأنجبا‭ ‬بدورهما‭ ‬خمسة‭ ‬عيال،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬عمو‭ ‬أحمد‭ ‬لديه‭ ‬خمسة‭ ‬أحفاد‭ ‬من‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬له‭ ‬عند‭ ‬الزواج‭ ‬أن‭ ‬عمرها‭
‬34‭ ‬سنة،‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬الطلاق‭ ‬قائلاً‭:
‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سيتزوج‭ ‬بها‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬منه‭ ‬ولو‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭!!‬

يعني‭ ‬لولا‭ ‬الشهادة‭ (‬الزفت‭) ‬تلك‭ ‬لعاش‭ ‬عم‭ ‬أحمد‭ ‬هاني‭ ‬البال‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عمرها‭ ‬الفعلي‭ ‬عند‭ ‬الزواج‭ ‬خمسين‭ ‬سنة‭...
‬يعني‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الخمسين‭ ‬ولكن‭ ‬شكلها‭ ‬كان‭ ‬يوحي‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الثلاثينات‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مدون‭ ‬في‭ ‬البطاقة‭ ‬المزورة‭ ‬التي‭ ‬استخدمتها‭ ‬لعقد‭ ‬الزواج‭..
‬يعني‭ - ‬مرة‭ ‬أخرى‭ - ‬عمر‭ ‬الزوجة‭ ‬الحقيقي‭ ‬اليوم‭ ‬80‭ ‬سنة‭ ‬بالتمام‭ ‬والكمال،‭ ‬ولكن‭ ‬عمو‭ ‬أحمد‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬62‭ ‬أي‭ ‬أصغر‭ ‬منه‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭!! (‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬علاقتي‭ ‬بالرياضيات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحسبة‭ ‬دقيقة‭).‬

امرأة‭ ‬فلتة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الخمسين‭ ‬وتبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الثلاثينات‭ ‬وتكون‭ ‬في‭ ‬الثمانين‭ ‬وتبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الستينات‭!
‬صح؟‭.
‬مالك‭ ‬وما‭ ‬تقوله‭ ‬الأوراق‭ ‬يا‭ ‬أحمد‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬شكلها‭ ‬غير‭ ‬مزور؟

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