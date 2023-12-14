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نافذة فنية

12/14/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نائبة‭ ‬في‭ ‬الشورى‭ ‬تسأل‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭: ‬تقدمت‭ ‬النائبة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الأستاذة‭ ‬نانسي‭ ‬خضوري‭ ‬بسؤال‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬رعاية‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتصنيف‭ ‬المهن‭ ‬الفنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ورعايتهم،‭ ‬وتساءلت‭ ‬عن‭ ‬الطرق‭ ‬المتبعة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬خططها‭ ‬المستقبلية‭ ‬لرعايتهم‭ ‬وتشجيعهم،‭ ‬وجاء‭ ‬الاستفسار‭ ‬الصعب‭: ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الثقافة‭ ‬للفنانين‭ ‬حتى‭ ‬تكفل‭ ‬لهم‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬لرعاية‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬يبين‭ ‬فيه‭ ‬حقوقه‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والقانونية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬له‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أي‭ ‬أزمات‭... ‬الأستاذة‭ ‬نانسي‭ ‬خضوري‭ ‬ضربت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وتر‭ ‬حساس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني،‭ ‬ولم‭ ‬تكتف‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بالرعاية‭ ‬التامة‭ ‬له،‭ ‬بل‭ ‬ناشدت‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قانون‭ ‬يلزم‭ ‬الثقافة‭ ‬برعاية‭ ‬الفنان‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ايجاد‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬له،‭ ‬والمهم‭ ‬بناء‭ ‬علاقة‭ ‬يشعر‭ ‬فيها‭ ‬الفنان‭ ‬بالأمان‭ ‬من‭ ‬غدر‭ ‬الزمان‭. ‬النائبة‭ ‬خضوري‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يشعر‭ ‬به‭ ‬الفنان‭ ‬وكلنا‭ ‬منتظرون‭ ‬رد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الذي‭ ‬اثق‭ ‬به،‭ ‬وأثق‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يجد‭ ‬حلا‭ ‬للوضع‭ ‬الفني‭ ‬ووضع‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬يحضر‭ ‬عزاء‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬مصر‭: ‬لاحظت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفيديوهات‭ ‬المصورة‭ ‬لسرادقات‭ ‬العزاء‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يحضرون‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬لزملائهم‭ ‬الفنانين‭ ‬الراحلين‭ ‬هم‭ ‬الفنانون‭ ‬والفنانات‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬الأغلبية‭. ‬ورغم‭ ‬الثقل‭ ‬بأرجلهم‭ ‬الذي‭ ‬يعيقهم‭ ‬عن‭ ‬المشي‭ ‬فإنهم‭ ‬يكونون‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الحاضرين‭. ‬ويتضح‭ ‬صدق‭ ‬مشاعرهم‭ ‬إذ‭ ‬يأتون‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬مكياج‭ ‬أو‭ ‬بهرجة،‭ ‬هل‭ ‬هم‭ ‬آخر‭ ‬الفنانين‭ ‬اهل‭ ‬الواجب‭ ‬أم‭ ‬سوف‭ ‬يواصل‭ ‬باقي‭ ‬الفنانين‭ ‬هذا‭ ‬الواجب‭. ‬

‭ ‬فنانة‭ ‬صوتت‭ ‬مرتين‭: ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬واقعة‭ ‬تصويت‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الفنانات‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬وتم‭ ‬إحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬لبلبة‭ ‬صوتت‭ ‬بالقنصلية‭ ‬المصرية‭ ‬بجده‭ ‬بالسعودية‭ ‬والمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬لجان‭ ‬التصويت‭. ‬ويعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬جريمة‭ ‬ومخالفة‭ ‬انتخابية‭. ‬واتفقت‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الفنانة‭ ‬لبلبة‭ ‬جاء‭ ‬دون‭ ‬قصد‭ ‬وبسلامة‭ ‬نية‭ ‬لعدم‭ ‬معرفتها‭ ‬بقانون‭ ‬الانتخابات‭... ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬سوف‭ ‬تقدر‭ ‬سلامة‭ ‬نيتها‭. ‬اغلب‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬المصريين‭ ‬يؤيدون‭ ‬بقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬لأنه‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬لمصر‭.‬

يرمي‭ ‬فلوس‭ ‬وموبايلات‭ ‬للجمهور‭: ‬ظهر‭ ‬مطرب‭ ‬المهرجانات‭ ‬حمو‭ ‬بيكا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أرض‭ ‬اللواء‭ ‬وهو‭ ‬يدلي‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وأثناء‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬برمي‭ ‬الأموال‭ ‬والهدايا‭ ‬والموبايلات‭ ‬على‭ ‬جمهوره،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بحمل‭ ‬العلم‭ ‬المصري‭ ‬وقاد‭ ‬مسيرة‭ ‬مرددا‭ ‬الهتافات‭ ‬والاغاني‭ ‬الوطنية‭... ‬حمو‭ ‬بيكا‭ ‬رزق‭ ‬بأول‭ ‬طفلة‭ ‬له‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬فقام‭ ‬بتوزيع‭ ‬الهدايا،‭ ‬إنسان‭ ‬بسيط‭. ‬

آمال‭ ‬ماهر‭ ‬تطل‭ ‬من‭ ‬جديد‭: ‬سوف‭ ‬تلتقي‭ ‬المطربة‭ ‬الكبيرة‭ ‬آمال‭ ‬ماهر‭ ‬مع‭ ‬جمهورها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬تياترو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭... ‬اتمنى‭ ‬أن‭ ‬تنتبه‭ ‬لفنها،‭ ‬أما‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬فمن‭ ‬شأنهما‭ ‬ان‭ ‬يصرفا‭ ‬محبيها‭ ‬عنها‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬قصة‭ ‬اغنيات‭ ‬وطنية‭ ‬سجلت‭ ‬على‭ ‬اسطوانات‭): ‬تعتبر‭ ‬عدد‭ ‬الاسطوانات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬قليله‭ ‬جدا،‭ ‬واختفت‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭. ‬وربما‭ ‬يحتفظ‭ ‬بها‭ ‬عشاق‭ ‬الاسطوانات‭ ‬فقط‭. ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬اغنية‭ ‬بحرينية‭ ‬وطنية‭ ‬سجلت‭ ‬على‭ ‬أسطوانة‭ ‬هي‭ ‬أغنية‭ (‬يادنا‭ ‬دانا‭ ‬اه‭ ‬يا‭ ‬سلمان‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬الأغنية‭ ‬مؤيدة‭ ‬لحاكم‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬رفضه‭ ‬تدخل‭ ‬والي‭ ‬البصرة‭ ‬التابع‭ ‬للدولة‭ ‬العثمانية‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬البحريني‭. ‬وسجلت‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬عام‭ ‬1932‭ ‬لحساب‭ ‬شركة‭ ‬هز‭ ‬مستر‭ ‬فويز‭ ‬والأغنية‭ ‬دويتو‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬فارس‭ ‬وضاحي‭ ‬بن‭ ‬وليد‭. ‬وتقول‭ ‬بعض‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬بصوت‭ ‬محمد‭ ‬فارس‭: ‬‮«‬يا‭ ‬الله‭ ‬ربنا‭ ‬والشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬حمانا‭ ‬عن‭ ‬قوم‭ ‬الطربيش‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬حققت‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭. ‬أما‭ ‬الأسطوانة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬سجلها‭ ‬استاذ‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬1932‭ ‬والتي‭ ‬وصف‭ ‬فيها‭ ‬الشيخ‭ ‬بالملك‭ ‬حمد،‭ ‬وسجلها‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭. ‬ووصلت‭ ‬الأغنية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لكن‭ ‬المطرب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لم‭ ‬يستطيع‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬البحرين‭ ‬إذ‭ ‬بدأت‭ ‬نذر‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬عام‭ ‬1940‭. ‬وروى‭ ‬لي‭ ‬قصة‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬اخي‭ ‬الغالي‭ ‬شاعر‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬والأسطوانة‭ ‬نادرة‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭ ‬وغير‭ ‬متوافرة‭. ‬أما‭ ‬الأغنية‭ ‬الثالثة‭ ‬فهي‭ ‬اغنية‭ ‬بحرين‭ ‬بحر‭ ‬العين‭ ‬بحر‭ ‬الذهب‭ ‬الأسود‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬المطرب‭ ‬سالم‭ ‬راشد‭ ‬الصوري‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات‭ ‬على‭ ‬أسطوانة‭ ‬سالم‭ ‬فون،‭ ‬وهي‭ ‬أسطوانة‭ ‬نادرة‭ ‬جدا‭. ‬أما‭ ‬آخر‭ ‬أسطوانة‭ ‬وطنية‭ ‬طبعت‭ ‬على‭ ‬أسطوانة‭ ‬بلاستيك‭ ‬فهي‭ ‬اغنية‭ ‬نداء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬غنائي‭ (‬إبراهيم‭ ‬حبيب‭) ‬لحساب‭ ‬شركة‭ ‬صوت‭ ‬البحرين‭ ‬وسجلت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عام‭ ‬1972‭ ‬مع‭ ‬الفرقة‭ ‬الماسية،‭ ‬وتعتبر‭ ‬آخر‭ ‬أغنية‭ ‬وطنية‭ ‬طبعت‭ ‬على‭ ‬أسطوانة‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬ساري‭ ‬الليل‭ ‬هارب‭ ‬من‭ ‬جراحك‭) ‬تأليف‭ ‬عبدالقادر‭ ‬نقد،‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭: ‬عبدالله‭ ‬محمد‭. ‬

يا‭ ‬ساري‭ ‬الليل‭ ‬وهارب‭ ‬من‭ ‬جراحك

بتسري‭ ‬الليل‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬صباحك

والهوى‭ ‬الغدار‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬جراحك

تقول‭ ‬الآه‭ ‬ومن‭ ‬يسمع‭ ‬صياحك

MENAFN14122023000055011008ID1107600490

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