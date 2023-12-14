نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) نائبة في الشورى تسأل وزير الإعلام: تقدمت النائبة في مجلس الشورى الأستاذة نانسي خضوري بسؤال إلى سعادة الدكتور رمزان عبدالله النعيمي عن برامج رعاية الفنانين البحرينيين وتصنيف المهن الفنية، مؤكدة أهمية تشجيع الفنانين البحرينيين ورعايتهم، وتساءلت عن الطرق المتبعة لتشجيع الفنان البحريني من قبل هيئة الثقافة والآثار، وما هي خططها المستقبلية لرعايتهم وتشجيعهم، وجاء الاستفسار الصعب: ماذا عن الرعاية التي تقدمها الثقافة للفنانين حتى تكفل لهم سبل العيش الكريم، وما هو سبب عدم صدور قانون لرعاية الفنان البحريني يبين فيه حقوقه الاجتماعية والقانونية التي تكفل له سبل العيش الكريم في ظل أي أزمات... الأستاذة نانسي خضوري ضربت على أكثر من وتر حساس في مجال التعامل مع الفنان البحريني، ولم تكتف بالمطالبة بالرعاية التامة له، بل ناشدت ان يتم ذلك من خلال قانون يلزم الثقافة برعاية الفنان وخصوصا في ايجاد حياة كريمة له، والمهم بناء علاقة يشعر فيها الفنان بالأمان من غدر الزمان. النائبة خضوري قدمت كل ما يشعر به الفنان وكلنا منتظرون رد وزير الإعلام الذي اثق به، وأثق انه سوف يجد حلا للوضع الفني ووضع الفنان البحريني.
من يحضر عزاء الفنانين في مصر: لاحظت من خلال الفيديوهات المصورة لسرادقات العزاء أن الذين يحضرون واجب العزاء لزملائهم الفنانين الراحلين هم الفنانون والفنانات كبار السن الذين يشكلون الأغلبية. ورغم الثقل بأرجلهم الذي يعيقهم عن المشي فإنهم يكونون من أول الحاضرين. ويتضح صدق مشاعرهم إذ يأتون بدون أي مكياج أو بهرجة، هل هم آخر الفنانين اهل الواجب أم سوف يواصل باقي الفنانين هذا الواجب.
فنانة صوتت مرتين: تم رصد واقعة تصويت مرتين من إحدى الفنانات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وتم إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق بعد ان اتضح أن الفنانة لبلبة صوتت بالقنصلية المصرية بجده بالسعودية والمرة الثانية في مصر بعد افتتاح لجان التصويت. ويعتبر ذلك جريمة ومخالفة انتخابية. واتفقت كل الجهات على أن ما قامت به الفنانة لبلبة جاء دون قصد وبسلامة نية لعدم معرفتها بقانون الانتخابات... أنا متأكد أن الجهات المسؤولة سوف تقدر سلامة نيتها. اغلب الفنانين والفنانات المصريين يؤيدون بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم لأنه صمام الأمان لمصر.
يرمي فلوس وموبايلات للجمهور: ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا في منطقة أرض اللواء وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وأثناء ذلك قام برمي الأموال والهدايا والموبايلات على جمهوره، كما قام بحمل العلم المصري وقاد مسيرة مرددا الهتافات والاغاني الوطنية... حمو بيكا رزق بأول طفلة له تزامنا مع الانتخابات فقام بتوزيع الهدايا، إنسان بسيط.
آمال ماهر تطل من جديد: سوف تلتقي المطربة الكبيرة آمال ماهر مع جمهورها في حفل كبير في رأس السنة على مسرح تياترو في منطقة الشيخ زايد... اتمنى أن تنتبه لفنها، أما الزواج والطلاق وما يترتب عليه فمن شأنهما ان يصرفا محبيها عنها.
حكايات فنية (قصة اغنيات وطنية سجلت على اسطوانات): تعتبر عدد الاسطوانات الوطنية التي سجلت قليله جدا، واختفت تماما من الأسواق. وربما يحتفظ بها عشاق الاسطوانات فقط. وكانت أول اغنية بحرينية وطنية سجلت على أسطوانة هي أغنية (يادنا دانا اه يا سلمان)، وقد جاءت الأغنية مؤيدة لحاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في ذلك الوقت من رفضه تدخل والي البصرة التابع للدولة العثمانية في الشأن البحريني. وسجلت هذه الأغنية عام 1932 لحساب شركة هز مستر فويز والأغنية دويتو بين محمد فارس وضاحي بن وليد. وتقول بعض كلمات الأغنية بصوت محمد فارس: «يا الله ربنا والشيخ عيسى حمانا عن قوم الطربيش»، وقد حققت هذه الأغنية نجاحا كبيرا في الشارع البحريني والخليجي. أما الأسطوانة الثانية فقد سجلها استاذ فلسطيني في عهد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي حكم البحرين عام 1932 والتي وصف فيها الشيخ بالملك حمد، وسجلها في فلسطين. ووصلت الأغنية إلى البحرين لكن المطرب الفلسطيني لم يستطيع العودة الى البحرين إذ بدأت نذر الحرب العالمية الثانية في الأفق عام 1940. وروى لي قصة هذه الأغنية اخي الغالي شاعر البحرين الشيخ أحمد محمد آل خليفة. والأسطوانة نادرة جدا جدا وغير متوافرة. أما الأغنية الثالثة فهي اغنية بحرين بحر العين بحر الذهب الأسود التي سجلها المطرب سالم راشد الصوري في الخمسينيات على أسطوانة سالم فون، وهي أسطوانة نادرة جدا. أما آخر أسطوانة وطنية طبعت على أسطوانة بلاستيك فهي اغنية نداء الوطن من غنائي (إبراهيم حبيب) لحساب شركة صوت البحرين وسجلت في القاهرة عام 1972 مع الفرقة الماسية، وتعتبر آخر أغنية وطنية طبعت على أسطوانة.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (ساري الليل هارب من جراحك) تأليف عبدالقادر نقد، لحن وغناء: عبدالله محمد.
يا ساري الليل وهارب من جراحك
بتسري الليل تبحث عن صباحك
والهوى الغدار كثر من جراحك
تقول الآه ومن يسمع صياحك
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