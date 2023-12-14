MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إعلان‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتوظيف‭ ‬أي‭ ‬أجنبي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬يبلغ‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬موظف،‭ ‬والبحرنة‭ ‬بنسبة‭ ‬87 ‭%‬ ،‭ ‬وأنها‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬منهجية‭ ‬لبحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬بقيادة‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬الدكتور‭ ‬الفاضل‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭.. ‬هي‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬تستحق‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬والدعم‭ ‬الواجب،‭ ‬والإشادة‭ ‬المستحقة‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

أكثر‭ ‬‮«‬بوست‭ ‬وإعلان‮»‬‭ ‬تداوله‭ ‬المتقاعدون‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬هو‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬خليجية‭ ‬بمنح‭ ‬تذاكر‭ ‬مخفضة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬هناك‭.. ‬فماذا‭ ‬عن‭ ‬ناقلتنا‭ ‬الوطنية؟‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬أعلن‭ ‬السعي‭ ‬لتطوير‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬تستاهل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الخصومات‭ ‬لفئة‭ ‬المتقاعدين‭.‬

المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬للشرطة‭ ‬العصرية

للكلمة‭ ‬الصادقة‭ ‬أثر‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬النفوس،‭ ‬وللعبارات‭ ‬الإيجابية‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز،‭ ‬وللعناوين‭ ‬المحفزة‭ ‬شأن‭ ‬رفيع‭ ‬للتميز‭ ‬والإتقان‭.. ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬جاءت‭ ‬تلك‭ ‬الكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬العمل‭ ‬لأفراد‭ ‬المؤسسة‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تجلى‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالأمس‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭.‬

حيث‭ ‬وجه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كلمات‭ ‬وعبارات‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الدقة‭ ‬والمعنى‭ ‬والمغزى،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بمناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬تجاوزناه‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬أمنية‭ ‬استثنائية،‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬وحكمة‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإخلاص‭ ‬المخلصين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭.‬

ومع‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الأبرار‭ ‬والمصابين‭ ‬الأوفياء،‭ ‬فإن‭ ‬الإشارة‭ ‬البالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬تقليدية‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية،‭ ‬أساسها‭ ‬التطور‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬محورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الأمنية‭ ‬المستقبلية‭.. ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬يعطي‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التحفيز‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز‭ ‬بكل‭ ‬اتقان‭ ‬وإبداع،‭ ‬وتفان‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وأن‭ ‬الشرطة‭ ‬العصرية‭ ‬تستلزم‭ ‬كذلك‭ ‬وجود‭ ‬رجال‭ ‬يواكبون‭ ‬التقدم‭ ‬العصري‭ ‬والواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭.‬

وكم‭ ‬أتمنى‭ ‬صادقا‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭ ‬والمديريات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتعليق‭ ‬العبارة‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬قالها‭ ‬الوزير،‭ ‬لأنها‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والأمانة‭ ‬التاريخية‭: ‬‮«‬أنتم‭ ‬ركيزة‭ ‬حفظ‭ ‬النظام،‭ ‬والسكينة‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وحماة‭ ‬الحق‭ ‬وسلامة‭ ‬الوطن‭ ‬والإنسان،‭ ‬وأداة‭ ‬القانون‭ ‬بحزم،‭ ‬وعدالة‭ ‬وإنسانية،‭ ‬وشجاعة‭ ‬وإقدام،‭ ‬فمسؤوليتكم‭ ‬جليلة،‭ ‬ورسالتكم‭ ‬نبيلة،‭ ‬فيعلوا‭ ‬شأنكم‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬نزاهتكم،‭ ‬ونبل‭ ‬إنسانيتكم،‭ ‬ومواصلة‭ ‬جهودكم‭ ‬وتضحياتكم‭ ‬لينعم‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

‭**‬ ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

منح‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬رائد‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.. ‬انجاز‭ ‬مستحق‭ ‬ونجاح‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتتويج‭ ‬دولي‭ ‬لجهود‭ ‬وعطاء،‭ ‬وتفان‭ ‬وتميز‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭: ‬

مع‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمشكورة‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬وترحيلها‭.. ‬نقترح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬السفارات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والأجنبية‭ ‬لزيادة‭ ‬توعية‭ ‬مواطنيها‭ ‬حول‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭. ‬