هاكرز أردنيون يخترقون موقع جيش الاحتلال: سنحرر فلسطين من النهر إلى البحر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تمكن «هاكرز»، قالوا إنهم أردنيون، من اختراق الموقع الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتم تحديثه على مدار الساعة بتطورات المعارك في غزة، وتركوا رسالة ممهورة بالعلم الفلسطيني ظهرت لجميع مستخدمي الموقع لعدة ساعات.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء الأربعاء، أن مجموعة من «الهاكرز» المؤيدين للفلسطينيين نجحوا في اختراق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، ونشر علم فلسطين وبث رسالة داعمة للفلسطينيين في القطاع.
وتضمن المنشور المرفق على صفحة الجيش الإسرائيلي دعوة لاستمرار الحرب حتى «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر»، في رسالة دعم للفلسطينيين باعتبارها ردا على عمليات القتل في غزة.
وجاء في المنشور: «لن تنالوا من عجرفتكم وظلمكم هذا لإخواننا في غزة إلا رعبا وقتلا وحربا، إن كان برا أو جوا أو إليكترونيا».
وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في إعادة الصفحة والسيطرة عليها.
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