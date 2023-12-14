هاكرز أردنيون يخترقون موقع جيش الاحتلال: سنحرر فلسطين من النهر إلى البحر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬القناة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الـ‭ ‬12،‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الهاكرز‮»‬‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬اختراق‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ونشر‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭ ‬وبث‭ ‬رسالة‭ ‬داعمة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وتضمن‭ ‬المنشور‭ ‬المرفق‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دعوة‭ ‬لاستمرار‭ ‬الحرب‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬البحر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬دعم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬باعتبارها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المنشور‭: ‬‮«‬لن‭ ‬تنالوا‭ ‬من‭ ‬عجرفتكم‭ ‬وظلمكم‭ ‬هذا‭ ‬لإخواننا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬رعبا‭ ‬وقتلا‭ ‬وحربا،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬برا‭ ‬أو‭ ‬جوا‭ ‬أو‭ ‬إليكترونيا‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬القناة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الصفحة‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها‭.‬