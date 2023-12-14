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الجارديان: 309 آلاف بريطاني بلا مأوى مناسب هذا العام

12/14/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬قاسية‭ ‬وبلا‭ ‬مأوى‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭%‬‭ (‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭) ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وليصل‭ ‬إلى‭ ‬309‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬وفقًا‭ ‬لجمعية‭ ‬‮«‬شيلتر‮»‬‭ ‬الخيرية‭. ‬قالت‭ ‬بولي‭ ‬نيت،‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لجمعية‭ ‬‮«‬شيلتر‮»‬،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬309‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬سيقضون‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬نزل‭ ‬صغير‭ ‬أو‭ ‬يتجمدون‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭. ‬وإنه‭ ‬لأمر‭ ‬مروع‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬الحكومة‭ ‬لآلاف‭ ‬العائلات‭ ‬بالتكدس‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬المبيت‭ ‬والإفطار‭ ‬والنزل‭ ‬الرطبة‭ ‬والقذرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬الأطفال‭ ‬بالصدمة‭ ‬ويجعل‭ ‬الناس‭ ‬مرضى‭ ‬بشدة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحيفة،‭ ‬ساعدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل،‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬النطاق،‭ ‬على‭ ‬تقويض‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إيواء‭ ‬جميع‭ ‬سكانها‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭. ‬ورغم‭ ‬تجميد‭ ‬معدلات‭ ‬فوائد‭ ‬الإسكان‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قوبل‭ ‬بقيام‭ ‬أصحاب‭ ‬العقارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بزيادات‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬الإيجارات‭. ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التشرد‭ ‬الفعلي‭ ‬أو‭ ‬المهددة‭ ‬بالتشرد‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أضعاف‭ ‬عدد‭ ‬المنازل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭. ‬كما‭ ‬فاقمت‭ ‬جائحة‭ ‬‮«‬كوفيد‮»‬‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬معاناة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬والأفراد‭ ‬أيضًا‭. ‬وبدورها،‭ ‬صرحت‭ ‬إدارة‭ ‬المجتمع‭ ‬والإسكان‭ ‬البريطانية‭ ‬بأنها‭ ‬تنفق‭ ‬ملياري‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لمعالجة‭ ‬التشرد‭ ‬والنوم‭ ‬القاسي،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬السكن‭ ‬المؤقت‭ ‬هو‭ ‬وسيلة‭ ‬مهمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أسرة‭ ‬دون‭ ‬سقف‭ ‬فوق‭ ‬رأسها،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مؤقت‭ ‬ومناسب‭ ‬للعائلات،‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تلبِ‭ ‬احتياجاتها‮»‬‭.‬

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