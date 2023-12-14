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بغديدا تمتنع عن إقامة احتفالات الميلاد بسبب ((حريق الحمدانية))

12/14/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬أسقف‭ ‬عينكاوة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ضياء‭ ‬شابا،‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إقامة‭ ‬احتفالات‭ ‬القداس‭ ‬والميلاد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الضاحية،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬تقام‭ ‬أي‭ ‬احتفالات‭ ‬في‭ ‬بغديدا‭ (‬مركز‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭)‬،‭ ‬احترامًا‭ ‬لأرواح‭ ‬ضحايا‭ ‬فاجعة‭ ‬‮«‬حريق‭ ‬الحمدانية‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬كنيسة‭ ‬قرقوش‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عدم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بأعياد‭ ‬الميلاد،‭ ‬احترامًا‭ ‬لضحايا‭ ‬الحريق‭. ‬

وفي‭ ‬واحدٍ‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬حوادث‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لقي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬124‭ ‬شخصًا‭ ‬مصرعهم‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬أعراس‭ ‬‮«‬الهيثم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحمدانية‭ ‬في‭ ‬الـ26‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

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