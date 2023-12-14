بغديدا تمتنع عن إقامة احتفالات الميلاد بسبب ((حريق الحمدانية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬كنيسة‭ ‬قرقوش‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عدم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بأعياد‭ ‬الميلاد،‭ ‬احترامًا‭ ‬لضحايا‭ ‬الحريق‭. ‬

وفي‭ ‬واحدٍ‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬حوادث‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لقي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬124‭ ‬شخصًا‭ ‬مصرعهم‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬أعراس‭ ‬‮«‬الهيثم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحمدانية‭ ‬في‭ ‬الـ26‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬