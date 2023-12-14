بغديدا تمتنع عن إقامة احتفالات الميلاد بسبب ((حريق الحمدانية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن أسقف عينكاوة في محافظة أربيل في العراق، ضياء شابا، أنه سيتم إقامة احتفالات القداس والميلاد في هذه الضاحية، لكن لن تقام أي احتفالات في بغديدا (مركز قضاء الحمدانية)، احترامًا لأرواح ضحايا فاجعة «حريق الحمدانية».
ووفق وسائل إعلام محلية فقد قررت كنيسة قرقوش هذا العام عدم الاحتفال بأعياد الميلاد، احترامًا لضحايا الحريق.
وفي واحدٍ من أسوأ حوادث الحرائق في العراق، لقي ما لا يقل عن 124 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات بعد اندلاع حريق في قاعة أعراس «الهيثم» في الحمدانية في الـ26 من سبتمبر الماضي.
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