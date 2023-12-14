7 مـدارس تـشـارك في ملـتقى ومـعرض الذكاء الاصطناعـي بـابـتـدائـيـة الـوادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واشتمل‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬ومشروعات‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬المعلمين‭ ‬والطلبة،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬مفهوم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبيانات‭ ‬والخوارزميات‭ ‬ولماذا‭ ‬نستخدمها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنواع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتاريخه،‭ ‬ومسار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وأدواته‭ ‬وأخلاقياته،‭ ‬واستعراض‭ ‬بعض‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬ممكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬فيه،‭ ‬ونماذج‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وفي‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والبنوك،‭ ‬ونتائجه‭ ‬في‭ ‬الامن‭ ‬السيبراني‭.‬

وأشادت‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬مهدي‭ ‬حسين‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬بدور‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬وأدوات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لدعم‭ ‬عمليات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كأحد‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسة‭ ‬لبرنامج‭ ‬التمكين‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬سياسة‭ ‬توظيفه‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي‭ ‬وفق‭ ‬منهج‭ ‬مدروس،‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لتقديم‭ ‬البرامج‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة‭ ‬وفاعلة‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬وفاء‭ ‬سعيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬الوادي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬ضرورة‭ ‬اهتمام‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬بتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬لكونه‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المعلم‭ ‬لإنشاء‭ ‬مواد‭ ‬تعليمية‭ ‬فعالة‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬للطلاب‭ ‬وتنمية‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬ودمج‭ ‬التقنية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭.‬