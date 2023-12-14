طفلة إماراتية تحصل على شهادة ((جينيس)) كأصغر كاتبة بالعالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويحكي‭ ‬الكتاب‭ ‬عن‭ ‬الصداقة‭ ‬والترابط‭ ‬الذي‭ ‬يحمله‭ ‬الأطفال‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بمشاعر‭ ‬بعضهم،‭ ‬كما‭ ‬يحمل‭ ‬رسالة‭ ‬الرحمة‭ ‬وحب‭ ‬الحيوانات‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها‭. ‬

ونظم‭ ‬مستشفى‭ ‬برجيل‭ ‬بأبوظبي‭ ‬احتفالا‭ ‬تسلمت‭ ‬خلاله‭ ‬الطفلة‭ ‬شهادة‭ ‬جينيس،‭ ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬مكان‭ ‬الحفل‭ ‬كونها‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى،‭ ‬ويعرفها‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء،‭ ‬وأسهم‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭. ‬

وقال‭ ‬عمران‭ ‬الخوري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬برجيل‭ ‬القابضة‭: ‬‮«‬الفي‭ ‬هي‭ ‬ابنة‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى،‭ ‬ونعرفها‭ ‬ونعرف‭ ‬مهاراتها‭ ‬منذ‭ ‬صغرها،‭ ‬وقررنا‭ ‬مساعدتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحها‭ ‬ونشر‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب،‭ ‬وإيصالها‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دخولها‭ ‬موسوعة‭ ‬جينيس‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬والدة‭ ‬الطفلة‭ ‬طيب‭ ‬البري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موهبة‭ ‬الفي‭ ‬ظهرت‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬سنتين،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تحب‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬القصص‭ ‬التي‭ ‬تقرأها‭ ‬لها‭ ‬الأم‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬وكانت‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬والحروف،‭ ‬وطرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬الكثيرة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬نهايات‭ ‬مختلفة‭ ‬للقصص‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الأم‭ ‬أن‭ ‬الفيّ‭ ‬أمضت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬قصتها‭ ‬بالكامل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬وتلوين‭ ‬جميع‭ ‬الصور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أصابها‭ ‬بالدهشة‭ ‬عندما‭ ‬أطلعتها‭ ‬ابنتها‭ ‬على‭ ‬رسوماتها‭ ‬وكيف‭ ‬أصبحت‭ ‬فكرتها‭ ‬حقيقة‭. ‬

وتدرس‭ ‬الفي‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول،‭ ‬وقد‭ ‬شجعتها‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬عائلتها‭. ‬

وقال‭ ‬والد‭ ‬الفي‭ ‬يعقوب‭ ‬المرزوقي‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬جميعا‭ ‬بالفخر‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬عملنا‭ ‬عدة‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬وسعينا‭ ‬للحصول‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬عديدة‭ ‬منها‭ ‬دار‭ ‬سما‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬ونفذت‭ ‬الموضوع‭ ‬سريعا‭ ‬لاكتمال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬الكتاب‭ ‬سابقاً،‭ ‬ومنذ‭ ‬قراءتي‭ ‬للبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الفرحة‭ ‬تسعنا‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‮»‬‭. ‬