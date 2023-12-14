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فرنسا تحقق في وفاة ممثلة كانت في طليعة من اتّهمن دوبارديو بالاعتداء الجنسي

12/14/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُجري‭ ‬محققون‭ ‬فرنسيون‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬ممثلة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬اللواتي‭ ‬اتّهمن‭ ‬النجم‭ ‬السينمائي‭ ‬جيرار‭ ‬دوبارديو‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬قضائية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.
‬وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬عدة‭ ‬أن‭ ‬إيمانويل‭ ‬دوبيفر‭ ‬توفيت‭ ‬انتحاراً‭ ‬عن‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬بُث‭ ‬فيه‭ ‬تقرير‭ ‬تلفزيوني‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬موجهة‭ ‬للممثل‭ ‬بالتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬والعنف‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬شريكها‭ ‬أبلغ‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬غادرت‭ ‬المنزل‭ ‬تاركة‭ ‬وراءها‭ ‬رسالة‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق‮»‬‭. ‬واكتشفت‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬امرأة‭ ‬قفزت‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬السين‭ ‬ونُقلت‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.
‬وبعد‭ ‬وفاتها،‭ ‬‮«‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬الممثلة‭ ‬اشتكت‭ ‬من‭ ‬سلوك‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬من‭ ‬جانب‭... ‬دوبارديو،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬عام‭ ‬2019‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الشرطة‭.
‬ولفتت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬هذا‭ ‬العنصر‭ ‬الجديد،‭ ‬فُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الوفاة‮»‬‭. ‬كانت‭ ‬دوبيفر‭ ‬في‭ ‬منشورها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬اتهمن‭ ‬دوبارديو‭ ‬باعتماد‭ ‬سلوك‭ ‬سيئ‭ ‬أثناء‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬دانتون‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬أندريه‭ ‬وجدا‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬والذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬خلال‭ ‬الثورة‭ ‬الفرنسية‭.
‬وكتبت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سمح‭ ‬الوحش‭ ‬لنفسه‭ ‬بارتكابات‭ ‬كثيرة‭ ‬أثناء‭ ‬تصوير‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭... ‬إذ‭ ‬استغل‭ ‬الوضع‭ ‬الحميم‭ ‬داخل‭ ‬إحدى‭ ‬العربات‭ ‬ليضع‭ ‬يده‭ ‬السمينة‭ ‬تحت‭ ‬تنورتي،‭ ‬بحجة‭ ‬أنه‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يشعرني‭ ‬بتحسن‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬كثر‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬الممثلة‭ ‬قدمت‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬دوبارديو‭ ‬بتهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكن‭ ‬الدعوى‭ ‬أُغلقت‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.
‬وأظهر‭ ‬تقرير‭ ‬بثته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬2‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ديسمبر،‭ ‬دوبارديو‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وهو‭ ‬يدلي‭ ‬بتعليقات‭ ‬جنسية‭ ‬صريحة‭ ‬بصورة‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬مترجمة،‭ ‬ويعطي‭ ‬تلميحات‭ ‬جنسية‭ ‬تتناول‭ ‬فتاة‭ ‬صغيرة‭ ‬تركب‭ ‬حصانا‭. ‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬التقرير‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الممثلة‭ ‬شارلوت‭ ‬أرنو،‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬الممثل‭ ‬باغتصابها‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬خلال‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الشهية‭. ‬

وقد‭ ‬وُضع‭ ‬دوبارديو‭ ‬رهن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يودع‭ ‬السجن‭. ‬كما‭ ‬اتهمته‭ ‬13‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالتحرش‭ ‬أو‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭.
‬واضطر‭ ‬الممثل،‭ ‬الذي‭ ‬يزخر‭ ‬رصيده‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فيلم،‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬

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