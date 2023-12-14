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أمل البحرين والعرب

12/14/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬والعرب‭ ‬في‭ ‬بطولة‮
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‮
‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬جاهزيته‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬سيهديه‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭.‬

وقال‭ ‬عياد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المهمة
لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬وأسعى‭ ‬لاستغلال‭ ‬أخطاء‭ ‬خصمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬وإهداء‭ ‬البحرين‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عياد‭ ‬يقود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭: ‬محمد‭ ‬السميع،‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬والمقاتلتين‭ ‬فابيولا‭ ‬ناسيمنتو‭ ‬وصابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬المقاتلين‭: ‬أحمد‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬‮«‬لبنان‮»‬‭ ‬وعزالدين‭ ‬الدرباني‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأردن‮»‬‭.‬


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