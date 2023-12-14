أمل البحرين والعرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BRAVECF

وقال‭ ‬عياد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المهمة

لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬وأسعى‭ ‬لاستغلال‭ ‬أخطاء‭ ‬خصمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬وإهداء‭ ‬البحرين‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عياد‭ ‬يقود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭: ‬محمد‭ ‬السميع،‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬والمقاتلتين‭ ‬فابيولا‭ ‬ناسيمنتو‭ ‬وصابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬المقاتلين‭: ‬أحمد‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬‮«‬لبنان‮»‬‭ ‬وعزالدين‭ ‬الدرباني‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأردن‮»‬‭.‬



