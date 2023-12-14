أمل البحرين والعرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد قائد فريق البحرين والعرب في بطولة
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المقاتل البحريني حسين عياد جاهزيته لخوض منافسات البطولة، مضيفا أنه أنهى كافة التحضيرات استعدادا لخوض هذه المشاركة، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق الفوز الذي سيهديه لمملكة البحرين بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية.
وقال عياد: «إن المهمة
لن تكون سهلة وأسعى لاستغلال أخطاء خصمي من أجل تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البحرينية وإهداء البحرين هذه النتيجة بمناسبة الأعياد الوطنية».
يذكر أن عياد يقود فريق البحرين الذي يتكون من المقاتلين: محمد السميع، محمد عباس والمقاتلتين فابيولا ناسيمنتو وصابرينا دي سوزا في مواجهة الفريق العربي الذي يتضمن المقاتلين: أحمد لبنان من «لبنان» وعزالدين الدرباني من «الأردن».
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