الوصل للابتعاد أكثر في الصدارة وقمة تقليدية بين العين والوحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دبي
– (أ ف ب): يتطلع الوصل الى استغلال خوض مطارديه لمباريات صعبة للابتعاد أكثر في الصدارة عندما يستضيف الاتحاد كلباء غدا السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم، فيما تبرز القمة التقليدية بين العين والوحدة.
ويتصدر الوصل الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي الذي تنتظره رحلة صعبة إلى بني ياس الثامن في افتتاح المرحلة اليوم الجمعة.
وكان المدرب الصربي للوصل ميلوش ميلويفتش راضيا رغم تعثر فريقه في المرحلة الماضية بالتعادل مع مضيفه الوحدة 2-2، بعدما كان متقدما 2-صفر.
وقال الصربي الذي قاد الوصل لعدم الخسارة في أول عشر مراحل: «كان يجب الحفاظ على تقدمنا والخروج بالنقاط الثلاث، ولكن تبقى نقطة التعادل في ملعب الوحدة مرضية بالنسبة إلينا».
وأظهر الوصل الذي لم يعرف الصعود إلى منصات التتويج منذ 2007 عندما احرز ثنائية الدوري والكأس مدى طموحاته الكبيرة هذا الموسم في كافة المسابقات عندما اكتسح وصيفه الحالي شباب الأهلي 3-صفر يوم الاثنين في طريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة.
وتابع ميلويفتش: «يجب ان تشعر بالسعادة عندما يلعب فريقك بهذا المستوى، نحن نقاتل على كل الجبهات، ويجب ان يكون الفوز هو الهدف الاساسي بالنسبة إلى الفريق في كل مباراة، ولا فارق سواء لعبنا في الدوري أو الكأس، وحتى في مباراة ودية».
ويتعين على الوصل الحذر من اتحاد كلباء التاسع (12 نقطة) الذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات، وفرض التعادل على العين 2-2 في المرحلة الماضية وحرمه من استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق مع الصدارة.
كلاسيكو الإمارات
ويجب على العين الثالث (19 نقطة) الذي يملك مباراة مؤجلة مع خورفكان استعادة لغة الانتصارات بسرعة لإبقاء ضغطه على الوصل، لكن مهمته لن تكون سهلة امام ضيفه الوحدة، حيث يطلق على مباريات الفريقين تسمية «كلاسيكو الامارات»، بالنظر إلى المنافسة التقليدية بينهما.
وبعد تعادله مع كلباء في الدوري سقط العين يوم الثلاثاء امام ضيفه النصر 1-2 في اياب ربع نهائي كأس الرابطة، واستفاد من فوزه ذهابا 2-صفر وتأهل إلى نصف النهائي.
في المقابل، حقق الوحدة نتائج جيدة مع مدربه الهولندي ارنو باوتنفيخ بعدما حل بديلا للجنوب افريقي بيتسو موسيماني، أسهمت بدخوله في صراع المنافسة مع احتلاله المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
كما حقق الوحدة فوزا كبيرا على الجزيرة 4-2 وتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة.
وقال باوتنفيخ: «جميع المباريات مهمة لدينا، لكن مباراة العين لها خصوصية وتعتبر (كلاسيكو) في الامارات، واللاعبون يستمتعون بخوضها».
ويطمح شباب الأهلي حامل اللقب إلى العودة من بني ياس بالفوز الذي سيبقيه في الوصافة.
وحذر الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي لاعبيه من خطورة بني ياس: «لا ننسى انه فاز على شباب الأهلي في الموسم الماضي في ملعبنا (2-1)، وهذا يؤكد أنه منافس قوي، وخصوصا ان المباراة ستقام على ارضه، والمباريات التي تجمع الفريقين دائما تتميز بالندية الكبيرة».
ويحل الجزيرة السابع (14 نقطة) اليوم الجمعة ضيفا على الامارات الثالث عشر قبل الاخير (5 نقاط)، بعدما أقال مدربه الهولندي رونالد دي بور على خلفية الخسارة من الوحدة، وعين مكانه مواطنه ومساعده بوب دي كلرك.
وقال دي كلرك: «المباراة ستكون صعبة لأن المنافس سيقاتل بشراسة بحثا عن الفوز ليبتعد عن المراكز المتأخرة، ونحن سنقاتل لنستعيد الانتصارات».
ويلعب اليوم الجمعة ايضا حتا مع البطائح، والشارقة مع خورفكان، وغدا السبت عجمان مع النصر.
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