الوصل للابتعاد أكثر في الصدارة وقمة تقليدية بين العين والوحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتصدر‭ ‬الوصل‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬رحلة‭ ‬صعبة‭ ‬إلى‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬الصربي‭ ‬للوصل‭ ‬ميلوش‭ ‬ميلويفتش‭ ‬راضيا‭ ‬رغم‭ ‬تعثر‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬2-2،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬2‭-‬صفر‭.‬

وقال‭ ‬الصربي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الوصل‭ ‬لعدم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عشر‭ ‬مراحل‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمنا‭ ‬والخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الوحدة‭ ‬مرضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

وأظهر‭ ‬الوصل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬عندما‭ ‬احرز‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬مدى‭ ‬طموحاته‭ ‬الكبيرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬عندما‭ ‬اكتسح‭ ‬وصيفه‭ ‬الحالي‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

وتابع‭ ‬ميلويفتش‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬عندما‭ ‬يلعب‭ ‬فريقك‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى،‭ ‬نحن‭ ‬نقاتل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجبهات،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الاساسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬ولا‭ ‬فارق‭ ‬سواء‭ ‬لعبنا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الكأس،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‮»‬‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬الوصل‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬التاسع‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬وحرمه‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الصدارة‭.‬





كلاسيكو‭ ‬الإمارات‭ ‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬الثالث‭ (‬19‭ ‬نقطة‭) ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬خورفكان‭ ‬استعادة‭ ‬لغة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بسرعة‭ ‬لإبقاء‭ ‬ضغطه‭ ‬على‭ ‬الوصل،‭ ‬لكن‭ ‬مهمته‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬الوحدة،‭ ‬حيث‭ ‬يطلق‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬الفريقين‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬كلاسيكو‭ ‬الامارات‮»‬،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬التقليدية‭ ‬بينهما‭.‬

وبعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬كلباء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬سقط‭ ‬العين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬النصر‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬اياب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬ذهابا‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬الوحدة‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬ارنو‭ ‬باوتنفيخ‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬بديلا‭ ‬للجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬بيتسو‭ ‬موسيماني،‭ ‬أسهمت‭ ‬بدخوله‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬الوحدة‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الجزيرة‭ ‬4‭-‬2‭ ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

وقال‭ ‬باوتنفيخ‭: ‬‮«‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬مهمة‭ ‬لدينا،‭ ‬لكن‭ ‬مباراة‭ ‬العين‭ ‬لها‭ ‬خصوصية‭ ‬وتعتبر‭ (‬كلاسيكو‭) ‬في‭ ‬الامارات،‭ ‬واللاعبون‭ ‬يستمتعون‭ ‬بخوضها‮»‬‭.‬

ويطمح‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬بالفوز‭ ‬الذي‭ ‬سيبقيه‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭.‬

وحذر‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭ ‬نيكوليتش‭ ‬مدرب‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬بني‭ ‬ياس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬انه‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ملعبنا‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬منافس‭ ‬قوي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ان‭ ‬المباراة‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ارضه،‭ ‬والمباريات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الفريقين‭ ‬دائما‭ ‬تتميز‭ ‬بالندية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

ويحل‭ ‬الجزيرة‭ ‬السابع‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الامارات‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أقال‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬رونالد‭ ‬دي‭ ‬بور‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬الوحدة،‭ ‬وعين‭ ‬مكانه‭ ‬مواطنه‭ ‬ومساعده‭ ‬بوب‭ ‬دي‭ ‬كلرك‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬كلرك‭: ‬‮«‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬لأن‭ ‬المنافس‭ ‬سيقاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬ليبتعد‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة،‭ ‬ونحن‭ ‬سنقاتل‭ ‬لنستعيد‭ ‬الانتصارات‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ايضا‭ ‬حتا‭ ‬مع‭ ‬البطائح،‭ ‬والشارقة‭ ‬مع‭ ‬خورفكان،‭ ‬وغدا‭ ‬السبت‭ ‬عجمان‭ ‬مع‭ ‬النصر‭.‬



