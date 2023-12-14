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الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية بذكريات يابانية

12/14/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جدة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يصطدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬بالأهلي‭ ‬المصري‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للنسخة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬بذكريات‭ ‬لقائهما‭ ‬قبل‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬لحساب‭ ‬البطولة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

ويشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنوياً‭ ‬أبطال‭ ‬القارات‭ ‬بوصفه‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬البلد‭ ‬المضيف،‭ ‬فيما‭ ‬يمثّل‭ ‬الأهلي‭ ‬قارة‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للمرة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬القياسية‭.‬

وحجز‭ ‬الاتحاد‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ (‬ربع‭ ‬النهائي‭) ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬بطل‭ ‬أوقيانيا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬أيضا‭ ‬الديربي‭ ‬العربي‭. ‬ويتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬لملاقاة‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬التقى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2005‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬1‭-‬0‭ ‬بهدف‭ ‬متأخر‭ ‬لنجمه‭ ‬محمد‭ ‬نور،‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬أمام‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬البرازيلي‭ ‬2‭-‬3‭.‬

ويأمل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬خلال‭ ‬أولى‭ ‬مشاركات‭ ‬الفريقين‭ ‬بالبطولة،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتكريس‭ ‬عقدته‭ ‬للفريق‭ ‬القاهري،‭ ‬إذ‭ ‬تفوّق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬1995‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬وفي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬السعودي‭ ‬2001‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬2‭.‬

ويمني‭ ‬الاتحاد‭ ‬النفس‭ ‬بتكرار‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬مواطنه‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬حين‭ ‬تخطى‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ثم‭ ‬فلامنغو‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬3‭-‬5‭.‬

لكنّ‭ ‬آمال‭ ‬الاتحاد،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬العميد،‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬تصطدم‭ ‬بخبرات‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬9‭ ‬مشاركات‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭
(‬2006-2020-2021‭).‬

وتنبئ‭ ‬المباراة‭ ‬بأجواء‭ ‬جماهيرية‭ ‬مميزة،‭ ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬يتسلح‭ ‬الاتحاد‭ ‬بجمهوره‭ ‬الصاخب،‭ ‬سيستفيد‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬نحو‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬مليون‭ ‬مصري،‭ ‬سيتوافد‭ ‬الألوف‭ ‬منهم‭ ‬لدعم‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭.‬


الهروب‭ ‬من‭ ‬خيبة‭ ‬الدوري‭ ‬

ويخوض‭ ‬الفريقان‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬فيما‭ ‬يمران‭ ‬بمرحلة‭ ‬تذبذب‭ ‬فني‭ ‬واضحة‭.‬

ودخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البطولة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مهزوزة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬ضمك‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو،‭ ‬المنضم‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬خلفاً‭ ‬للمقال‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو،‭ ‬متخلفاً‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬مرحلة‭.‬

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬نتائجه‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مختلفة،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬المصابين‭ ‬باستثناء‭ ‬الإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬غاياردو‭.‬

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الأجواء‭ ‬الجماهيرية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭. ‬سنلعب‭ ‬أمام‭ ‬أكبر‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬ونقدّم‭ ‬مستوى‭ ‬مميزاً‮»‬‭.‬

ويعوّل‭ ‬الاتحاد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريم‭ ‬بنريمة،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بألوان‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وبتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أوكلاند،‭ ‬دخل‭ ‬بنزيمة‭ ‬التاريخ‭ ‬كأول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬نسخ‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وبوصوله‭ ‬للهدف‭ ‬الخامس،‭ ‬بات‭ ‬ابن‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬أفضل‭ ‬هدافيها‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتينيين‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬وسيسار‭ ‬ديلغادو‭ ‬والأوروغوياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬وخلف‭ ‬زميليه‭ ‬السابقين‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬7‭) ‬والويلزي‭ ‬غاريث‭ ‬بايل‭
(‬6‭).‬

وإلى‭ ‬بنزيمة،‭ ‬يعوّل‭ ‬الاتحاد‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬تركوا‭ ‬بصمة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأندية‭ ‬أو‭ ‬المنتخبات،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬نجوم‭ ‬انتقلوا‭ ‬بصفقات‭ ‬باذخة‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬عن‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬حجازي‭ ‬قلب‭ ‬دفاع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬سهلة‭ ‬ضد‭ ‬ناد‭ ‬كبير‭ ‬مثل‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭. ‬الاتحاد‭ ‬ناد‭ ‬كبير‭ ‬أيضًا،‭ ‬لذلك‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬ممتعة‭ ‬عربيًا‮»‬‭.‬


الأهلي‭ ‬ومرحلة‭ ‬انعدام‭ ‬وزن‭ ‬

ويأمل‭ ‬جمهور‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬بنزيمة‭ ‬معانقة‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬انعدام‭ ‬وزن‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭.‬

فبعد‭ ‬خسارة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأفريقية‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬أبها‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬خرج‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ (‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارة‭).‬

ويخوض‭ ‬الأهلي‭ ‬المونديال‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬وسط‭ ‬انتقادات‭ ‬طالت‭ ‬لاعبيه‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر،‭ ‬عقب‭ ‬التراجع‭ ‬الفني‭ ‬وتواضع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬محلياً‭ ‬وإفريقياً‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬التنزاني‭ ‬وشباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬سموحة‭ ‬لحساب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وأقر‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬لجدة‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬‮«‬ثقة‮»‬‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬المتسبب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص‮»‬‭.‬

وصرّح‭ ‬أنّ‭ ‬إضاعة‭ ‬الفرص‭ ‬‮«‬هي‭ ‬مشكلتنا‭ ‬الأزلية‭. ‬الأهداف‭ ‬الضائعة‭ ‬أكبر‭ ‬عدو‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وبمواجهة‭ ‬كتيبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المرصعة‭ ‬أيضاً‭ ‬بالبرازيلي‭ ‬الموهوب‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬رومارينيو،‭ ‬يتسلح‭ ‬الأهلي‭ ‬بجناحه‭ ‬حسين‭ ‬الشحات،‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬مشاركة‭ ‬بمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬أخيرا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬أفريقي‭ ‬ينشط‭ ‬محلياً‭ ‬وحارسه‭ ‬المخضرم‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭.‬

قال‭ ‬مهاجمه‭ ‬السابق‭ ‬عماد‭ ‬متعب‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬لقاء‭ ‬2005‭ ‬لموقع‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬وعدم‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬الناحية‭ ‬الدفاعية،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الأهلي‭ ‬بأسلوبه‭ ‬وطريقته‭ ‬وشكله‭ ‬المعتاد‭... ‬بالإضافة‭ ‬للحذر‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬لاعبو‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬يلعب‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬مع‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكي‭ ‬بطل‭ ‬كونكاكاف،‭ ‬ليلتقي‭ ‬الفائز‭ ‬بينهما‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

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