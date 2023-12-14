احتجاجات.. نرفزة.. وأحداث مؤسفةالمنامة يقبض على الصدارة بدون خسارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
قبض فريق المنامة على الصدارة بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 94/87 في القمة التنافسية الرائعة التي جمعتهما أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق مباريات الجولة السابعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
واتسمت المواجهة بالندية والإثارة وكان المنامة المتقدم في معظم الأوقات، بينما نجح الأهلي في إدراك التعادل والتقدم قليلا لكن السيطرة عادت إلى المنامة بعد ذلك، وانتهى الربع الأول بتقدم المنامة 28/19 وكذلك الربع الثاني 50/46، وواصل تفوقه في الربع الثالث 67/63، وحافظ على التقدم إلى النهاية ليخرج فائزا بنتيجة 94/87.
وجاءت القمة متوترة ومشدودة الأعصاب، وشهدت الكثير من الاحتجاجات على قرارات الحكام، وتم احتساب جملة من الأخطاء الفنية على اللاعبين وخصوصا لاعبي الأهلي في نهاية المباراة بسبب النرفزة الزائدة.
وانتهت المباراة بأحداث مؤسفة، حيث حدث احتكاك بسيط أثناء سلام اللاعبين على بعضهم بعضا سرعان ما تطور إلى مناوشات واشتباكات بين الفريقين، لكن تدخل العقلاء وقرب رجال الأمن حال دون تفاقم الأمور، إذ تم حل النزاع سريعا والسيطرة على الوضع.
ورفع المنامة رصيده إلى 12 نقطة من ستة انتصارات متتالية دون أي هزيمة، بينما تكبد الأهلي الخسارة الثانية مقابل خمسة انتصارات ورفع رصيده إلى 12 نقطة.
وجاءت نتائج الفترات: (28/19)، (22/27)، (17/17)، (27/24)، وبرز من المنامة الأمريكي دومنيك 29 نقطة ومصطفى حسين 26 نقطة ومحمد أمير 16 نقطة، بينما تألق من الأهلي الأمريكيان ماكلين 23 نقطة وأدريان 18 نقطة وأحمد حسن الدرازي 11 نقطة وميثم جميل 10 نقاط وصباح حسين 9 نقاط.
وسجلت جماهير الأهلي حضورا غفيرا حيث ملأت جميع مقاعد المدرج الكبير، وشجعت فريقها بحماس وكأن المباراة نهائية، في المقابل استمر غياب جماهير المنامة بسبب عقوبة الإيقاف.
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