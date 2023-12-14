احتجاجات.. نرفزة.. وأحداث مؤسفةالمنامة يقبض على الصدارة بدون خسارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





قبض‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬94‭/‬87‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التنافسية‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

واتسمت‭ ‬المواجهة‭ ‬بالندية‭ ‬والإثارة‭ ‬وكان‭ ‬المنامة‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأوقات،‭ ‬بينما‭ ‬نجح‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬والتقدم‭ ‬قليلا‭ ‬لكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وانتهى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬المنامة‭ ‬28‭/‬19‭ ‬وكذلك‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬50‭/‬46،‭ ‬وواصل‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬67‭/‬63،‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬94‭/‬87‭.‬

وجاءت‭ ‬القمة‭ ‬متوترة‭ ‬ومشدودة‭ ‬الأعصاب،‭ ‬وشهدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الحكام،‭ ‬وتم‭ ‬احتساب‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬وخصوصا‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬النرفزة‭ ‬الزائدة‭.‬

وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بأحداث‭ ‬مؤسفة،‭ ‬حيث‭ ‬حدث‭ ‬احتكاك‭ ‬بسيط‭ ‬أثناء‭ ‬سلام‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تطور‭ ‬إلى‭ ‬مناوشات‭ ‬واشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬لكن‭ ‬تدخل‭ ‬العقلاء‭ ‬وقرب‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تفاقم‭ ‬الأمور،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬سريعا‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭.‬

ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة،‭ ‬بينما‭ ‬تكبد‭ ‬الأهلي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬28/19‭)‬،‭ (‬22/27‭)‬،‭ (‬17/17‭)‬،‭ (‬27/24‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬دومنيك‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬الأمريكيان‭ ‬ماكلين‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وأدريان‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬‮

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وسجلت‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي‭ ‬حضورا‭ ‬غفيرا‭ ‬حيث‭ ‬ملأت‭ ‬جميع‭ ‬مقاعد‭ ‬المدرج‭ ‬الكبير،‭ ‬وشجعت‭ ‬فريقها‭ ‬بحماس‭ ‬وكأن‭ ‬المباراة‭ ‬نهائية،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬استمر‭ ‬غياب‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭.‬