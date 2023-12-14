سقط في كمين سري.. السجن 5 سنوات لمروج ميتافيتامين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دفع ثلاثيني ثمن ترويجه المواد المخدرة بالسجن 5 سنوات بعد أن أدانته المحكمة بترويج المواد المخدرة وتقديمها كما أمرت المحكمة بتغريمه 5 آلاف دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم المواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة وما لبث أن اتصل بالمتهم الأول هاتفياً تحت مسمع الشرطي واتفق معه على شراء ما قيمته 50 دينارا، وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقة شرطي إلى منطقة المنامة وهو المكان المتفق عليه، والتقي المصدر المتهم وقام المتهم بتسليم المصدر المؤثر العقلي، إلا أنه وفي تلك الأثناء شعر المتهم بوجود أفراد الشرطة فحاول الهرب إلا أنه تم القبض عليه.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بحيازته للمادة المضبوطة بقصد تعاطيها بالإضافة إلى تقديمها وبيعهما من حين لآخر وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر على أن يبيعه المؤثر العقلي بما قيمته 50 دينارا، وفي الموعد المحدد سلم المصدر المادة المخدرة التي تحصل عليها من آسيوي لا يعرفه ويتحصل على المادة المخدرة عن طريق إرسالها له في أماكن معينة ويتسلمها ويضع مقابلها.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2023، أولا: قدم بمقابل مادة مخدرة «الميتافيتامين» للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثانيا: حاز وأحرز مادة الميتافيتامين المخدرة بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
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