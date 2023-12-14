إخماد حريق شب في 4 عربات طعام بالجفير وإصابة شاب بحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكن الدفاع المدني من إخماد حريق شب في 4 عربات طعام بمنطقة الجفير مساء أمس (الخميس).
وتشير التفاصيل إلى أن الحريق اندلع في الساعة الخامسة والنصف مساء بعدد من عربات الطعام بمنطقة الجفير، وعلى الفور قام الموجودون بالمكان بالإتصال بالشرطة التي قامت بدورها بالاتصال برجال الدفاع المدني، الذين حضروا على وجه السرعة فور تلقيهم البلاغ وانقسموا إلى مجموعات، حتى يتمكنوا من محاصرة الحريق والحيلولة دون انتشاره الى باقي العربات المجاورة.
وقد نتج عن الحريق تضرر اربع عربات بتلفيات كبيرة واصابة شاب بحريني.
وقالت وزارة الداخلية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( x ) «الدفاع المدني يتمكن من إخماد حريق اندلع في عدد من عربات الطعام بمنطقة الجفير ما أسفر عن إصابة شخص تم نقله بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتم حالياً عملية التبريد منعاً لتجدده، والتحريات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق».
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