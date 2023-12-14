إخماد حريق شب في 4 عربات طعام بالجفير وإصابة شاب بحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تمكن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬شب‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬عربات‭ ‬طعام‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭).‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬قام‭ ‬الموجودون‭ ‬بالمكان‭ ‬بالإتصال‭ ‬بالشرطة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بدورها‭ ‬بالاتصال‭ ‬برجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬فور‭ ‬تلقيهم‭ ‬البلاغ‭ ‬وانقسموا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬محاصرة‭ ‬الحريق‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬انتشاره‭ ‬الى‭ ‬باقي‭ ‬العربات‭ ‬المجاورة‭.‬

وقد‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحريق‭ ‬تضرر‭ ‬اربع‭ ‬عربات‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬واصابة‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬ x ‭) ‬‮«‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬شخص‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬فيما‭ ‬تتم‭ ‬حالياً‭ ‬عملية‭ ‬التبريد‭ ‬منعاً‭ ‬لتجدده،‭ ‬والتحريات‭ ‬جارية‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‮»‬‭.‬