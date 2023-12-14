لأول مرة.. محكمة جنائية في قضية ((قتيل جو)) تستخدم النقل الأثيري للاستماع للشهود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وطبقًا‭ ‬لقانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية،‭ ‬فإنه‭ ‬يجوز‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها،‭ ‬أو‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬أو‭ ‬الشهود‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يُدلُون‭ ‬بمعلومات‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬ولاعتبارات‭ ‬مقبولة‭ ‬تتعلق‭ ‬بسلامتهم‭ ‬أو‭ ‬بسلامة‭ ‬الأشخاص‭ ‬وثيقي‭ ‬الصِّلة‭ ‬بهم،‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحمايتهم‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يتهدَّدهم‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬بسبب‭ ‬أو‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإدلاء‭ ‬بالشهادة‭ ‬أو‭ ‬المعلومات،‭ ‬ولها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً‭ ‬من‭ ‬السُّبُل‭ ‬والوسائل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬التدابير‭ ‬التالية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬زوال‭ ‬الخطر‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬محل‭ ‬الحماية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬التي‭ ‬يُصدِرها‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مراعاة‭ ‬الضمانات‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الظروف‭ ‬الآمنة‭ ‬للإدلاء‭ ‬بالشهادة‭ ‬والمعلومات‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭.‬