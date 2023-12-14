وزير المالية يلتقي بنظيره العماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬الحبسي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والسيدة‭ ‬رنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬فقيهي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬معاليه‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬منوهاً‭ ‬معاليه‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬ومصالحهما‭ ‬المشتركة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬