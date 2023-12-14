القائد العام: قوة الدفاع تنفذ الخطط العسكرية والإدارية المدروسة بكل احترافية وإتقان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وبفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬عَزَّ‭ ‬وَجَلَّ‭ ‬ثم‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬العسكرية‭ ‬والإدارية‭ ‬المدروسة‭ ‬بعناية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬وإتقان،‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة،‭ ‬والتي‭ ‬تُوّجت‭ ‬مراحلها‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والإخلاص‭ ‬والإحساس‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬للمتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‮

‬‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حققت‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬دونت‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬في‭ ‬سجلها‭ ‬الحافل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأعرب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬ضباط‭ ‬وضباط‭ ‬صف‭ ‬وأفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬والعلوم‭ ‬المتنوعة‭ ‬خصوصاً‭ ‬العسكرية‭ ‬والتي‭ ‬تمدهم‭ ‬بالقوة‭ ‬والبسالة‭ ‬والعزيمة‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬ثرى‭ ‬الوطن‭ ‬وبذلهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬المخلص‭ ‬لأداء‭ ‬واجبهم‭ ‬المقدس‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأمثل‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يمدهم‭ ‬بعونه‭ ‬وتوفيقه‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬‮

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