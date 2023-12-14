القائد العام: قوة الدفاع تنفذ الخطط العسكرية والإدارية المدروسة بكل احترافية وإتقان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة
تفقدية
لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين، حيث استمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات الموكلة لتلك الوحدات، واطلع على الجاهزية القتالية وعلى مستوى استعداداتها الإدارية المطلوبة وتجهيزاتها اللازمة، وذلك صباح اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023م.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين وبفضل من الله عَزَّ وَجَلَّ ثم الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعمل على تنفيذ الخطط العسكرية والإدارية المدروسة بعناية في مختلف التخصصات بكل احترافية وإتقان، لتحقيق المزيد من الأهداف المرسومة، والتي تُوّجت مراحلها بالكفاءة والإخلاص والإحساس بالمسؤولية الوطنية والتضحية من أجل الوطن، كما أن للمتابعة الدائمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حققت هذه القوة العديد من الإنجازات العظيمة التي دونت بكل فخر واعتزاز في سجلها الحافل على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره واعتزازه بما يتمتع به ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين من الكفاءة العالية والعلوم المتنوعة خصوصاً العسكرية والتي تمدهم بالقوة والبسالة والعزيمة في الذود عن ثرى الوطن وبذلهم وعملهم الدؤوب المخلص لأداء واجبهم المقدس على الوجه الأمثل داعياً الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه في تنفيذ المهام والواجبات الوطنية الموكلة إليهم في داخل البلاد وخارجها.
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