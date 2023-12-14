وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية تنظمان احتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، احتفالاً بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة السيد جواد حسن وزيرة الصحة، بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم.
وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس الأعلى للصحة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكّد بأنها تجدّد الولاء والاعتزاز للوطن وتحفز على مواصلة بذل العطاء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة.
هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن مملكة البحرين حققت خطوات رائدة ضمن مسيرة العطاء والتطوير والتحديث المتواصل في القطاع الصحي بعد أن جسدت أروع الأمثلة والنماذج التي يحتذى بها في الفترة الماضية عبر خطواتها المتقدمة في التعامل مع مختلف الموضوعات الطبية والتي تجسد حرص المملكة على وضع صحة المواطن والمقيم في أعلى سلم الأولويات بالقطاعات التنموية.
كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة بجهود كافة القطاعات الصحية في متابعة ودعم الجهود الرامية إلى تطبيق المراحل الأخيرة من التحول إلى الضمان الصحي بمملكة البحرين، والتي تهدف إلى مواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة في الأداء والكفاءة في مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية المقدمة للمجتمع، وذلك من خلال استحداث الأنظمة الصحية الأكثر كفاءة والتي تواكب مختلف المستجدات وكافة التطورات العالمية المرتبطة بالأنظمة الصحية الحديثة.
من جهتها أكدت وزيرة الصحة بأن مملكة البحرين حققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إنجازات تنموية رائدة ومتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مواصلةً لمسيرة البناء والتحديث الشامل بكافة القطاعات الحيوية وبروح الفريق الواحد "فريق البحرين" والتي من أهمها القطاع الصحي بمتابعة حثيثة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في تحقيق مملكتنا الغالية لإنجازات ونجاحات وطنية نوعية يحتذى بها تتجسد من خلال منظومة صحية متكاملة تضاهي في مستواها ما تقدمه أكثر الدول تطوراً وحداثة في المجال الصحي.
كما ثمنت الوزيرة الرعاية الملكية السامية للقطاع الصحي والدعم الحكومي للمساعي التطويرية التي تقوم بها وزارة الصحة والتي حققت من خلالها العديد من الأهداف والتطلعات التنموية المنشودة والتي تستهدف مواصلة تقديم أفضل الخدمات الصحية والوقائية واستدامتها لصالح كافة أفراد المجتمع البحريني، منوهةً بدور الكفاءات الوطنية والكوادر الطبية بالقطاع الصحي وجهودهم ومساعيهم النبيلة التي ساهمت في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز خدمةً لهذا الوطن الغالي.
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