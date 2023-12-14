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وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية تنظمان احتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية

12/14/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، احتفالاً بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة السيد جواد حسن وزيرة الصحة، بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم.
وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس الأعلى للصحة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكّد بأنها تجدّد الولاء والاعتزاز للوطن وتحفز على مواصلة بذل العطاء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة.
هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن مملكة البحرين حققت خطوات رائدة ضمن مسيرة العطاء والتطوير والتحديث المتواصل في القطاع الصحي بعد أن جسدت أروع الأمثلة والنماذج التي يحتذى بها في الفترة الماضية عبر خطواتها المتقدمة في التعامل مع مختلف الموضوعات الطبية والتي تجسد حرص المملكة على وضع صحة المواطن والمقيم في أعلى سلم الأولويات بالقطاعات التنموية.
كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة بجهود كافة القطاعات الصحية في متابعة ودعم الجهود الرامية إلى تطبيق المراحل الأخيرة من التحول إلى الضمان الصحي بمملكة البحرين، والتي تهدف إلى مواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة في الأداء والكفاءة في مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية المقدمة للمجتمع، وذلك من خلال استحداث الأنظمة الصحية الأكثر كفاءة والتي تواكب مختلف المستجدات وكافة التطورات العالمية المرتبطة بالأنظمة الصحية الحديثة.
من جهتها أكدت وزيرة الصحة بأن مملكة البحرين حققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إنجازات تنموية رائدة ومتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مواصلةً لمسيرة البناء والتحديث الشامل بكافة القطاعات الحيوية وبروح الفريق الواحد "فريق البحرين" والتي من أهمها القطاع الصحي بمتابعة حثيثة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في تحقيق مملكتنا الغالية لإنجازات ونجاحات وطنية نوعية يحتذى بها تتجسد من خلال منظومة صحية متكاملة تضاهي في مستواها ما تقدمه أكثر الدول تطوراً وحداثة في المجال الصحي.
كما ثمنت الوزيرة الرعاية الملكية السامية للقطاع الصحي والدعم الحكومي للمساعي التطويرية التي تقوم بها وزارة الصحة والتي حققت من خلالها العديد من الأهداف والتطلعات التنموية المنشودة والتي تستهدف مواصلة تقديم أفضل الخدمات الصحية والوقائية واستدامتها لصالح كافة أفراد المجتمع البحريني، منوهةً بدور الكفاءات الوطنية والكوادر الطبية بالقطاع الصحي وجهودهم ومساعيهم النبيلة التي ساهمت في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز خدمةً لهذا الوطن الغالي.

MENAFN14122023000055011008ID1107600471

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