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الاحتفاء بمسيرة إنجازات حافلة

12/14/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعيش‭ ‬بلادنا‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬أجواء‭ ‬ابتهاج‭ ‬وفرح‭ ‬احتفالا‭ ‬بأعيادنا‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬فمن‭ ‬حقنا‭ ‬أن‭ ‬نزهو‭ ‬بمسيرة‭ ‬نجاح‭ ‬وازدهار‭ ‬عاشها‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬متوالية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬تحققت‭ ‬على‭ ‬يديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الآمال‭ ‬والطموحات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬لجلالته‭ ‬بجعلها‭ ‬حقائق‭ ‬ساطعة‭ ‬ننعم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬

فجلالة‭ ‬الملك‭ ‬قيادة‭ ‬وطنية‭ ‬ذات‭ ‬رؤى‭ ‬طموحة‭ ‬وأفكار‭ ‬مستنيرة‭ ‬سابقة‭ ‬لعصره،‭ ‬استطاع‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬شعبها،‭ ‬ونجح‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجا‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والمشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬والتقدم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭.‬

وسوف‭ ‬يسجل‭ ‬التاريخ‭ ‬لجلالته‭ ‬مبادراته‭ ‬الشجاعة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬التي‭ ‬أدهشت‭ ‬المراقبين‭ ‬شرقا‭ ‬وغربا،‭ ‬حينما‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أحكم‭ ‬شعبي‭ ‬بالبندقية‭ ‬والدبابة‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬دشن‭ ‬جلالته‭ ‬مشروعه‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬التاريخي،‭ ‬وكيف‭ ‬واجه‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭ ‬ليجعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬البلد‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يسخر‭ ‬كل‭ ‬طاقاته‭ ‬وموارده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬وتطور‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭.‬

إن‭ ‬أي‭ ‬قراءة‭ ‬فاحصة‭ ‬ومنصفة‭ ‬لمسيرة‭ ‬تطور‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬سوف‭ ‬تؤكد‭ ‬التحولات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬عهده،‭ ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬ومن‭ ‬يتابع‭ ‬المداولات‭ ‬والمناقشات‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬يكتشف‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬محورها‭ ‬الرئيس‭ ‬هو‭ ‬كيفية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بحياة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬تطلعاته‭ ‬والإسراع‭ ‬بحل‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‭ ‬تواجهه‭ ‬في‭ ‬حياته‭.‬

ولعل‭ ‬ما‭ ‬يجسد‭ ‬ذلك‭ ‬ونحن‭ ‬نعيش‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬الاحتفالية‭ ‬ضرورة‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الآتية‭:‬

أولا‭: ‬إعلان‭ ‬حكومة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المباشرة‭ ‬بتوزيع‭ ‬6800‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والشروع‭ ‬بتسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجاهزة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬سلمان‭ ‬وشرق‭ ‬الحد،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يترجم‭ ‬توجهات‭ ‬الدولة‭ ‬بتوفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭ ‬ووضع‭ ‬حلول‭ ‬نهائية‭ ‬لمشكلة‭ ‬الإسكان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المدن‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭.‬

ثانيا‭: ‬إعلان‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تنفيذ‭ ‬أكبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬وتشغيل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تشمل‭ ‬التشغيل‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬والدعم‭ ‬المالي‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬برنامجا‭ ‬طموحا‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مظاهر‭ ‬لمشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ثالثا‭: ‬إعلان‭ ‬قرب‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬القادم‭ (‬عام‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬سيوفره‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬متميزة‭ ‬تضع‭ ‬حدا‭ ‬لما‭ ‬يواجهه‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ويحقق‭ ‬ثورة‭ ‬اجتماعية‭ ‬طموحة‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية،‭ ‬ويواكب‭ ‬ذلك‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬وتحديثها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والتحولات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬والتعليمية‭.‬

إن‭ ‬وطنا‭ ‬يعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬سياساته‭ ‬ومشروعاته‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬الإسكان‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والتوظيف‭ ‬لهو‭ ‬وطن‭ ‬من‭ ‬حقنا‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬وبإنجازاته‭ ‬وبالانتماء‭ ‬إليه‭.‬

يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬والسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬نجح‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بسياساته‭ ‬الرشيدة‭ ‬ومواقفه‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬إبرازها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محيطنا‭ ‬الخليجي‭ ‬أو‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬أو‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وقد‭ ‬لمسنا‭ ‬ذلك‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تنقية‭ ‬أجواء‭ ‬العلاقات‭ ‬الخليجية،‭ ‬فاستعادت‭ ‬لحمتها‭ ‬وتضامنها‭ ‬وتوافقها‭ ‬بما‭ ‬أشاع‭ ‬مشاعر‭ ‬الابتهاج‭ ‬والوئام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭ ‬الواحدة‭.‬

ورغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬حضارية‭ ‬نزهو‭ ‬بها‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬فإن‭ ‬الجميع‭ ‬يستذكر‭ ‬المقولة‭ ‬الخالدة‭ ‬لجلالته‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أجمل‭ ‬الأيام‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نعشها‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬بلادنا‭ ‬تتمتع‭ ‬بقيادة‭ ‬ذات‭ ‬طموحات‭ ‬بلا‭ ‬حدود،‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬دائما‭ ‬أكثر‭ ‬تفاؤلا‭ ‬وإصرارا‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬وازدهارا‭ ‬ونماء‭ ‬وتطورا‭ ‬حضاريا‭.‬

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