موظفون من إدارة بايدن يعتصمون أمام البيت الأبيض ويدعون إلى وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬مراسلي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬ NBC ‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬ x ‭: ‬‮«‬تتجمع‭ ‬الآن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬خارج‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وتضمن‭ ‬المنشور‭ ‬صورة‭ ‬لمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وكان‭ ‬بعضهم‭ ‬يحمل‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬فريقك‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وبدا‭ ‬أيضا‭ ‬أمام‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شموعا‭ ‬مرتبة‭ ‬بطريقة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لشبكة‭ ‬ CNN ،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الوقفة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬شخصا،‭ ‬وألقى‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬يدعى‭ ‬جوش‭ ‬بول،‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬بسبب‭ ‬معارضته‭ ‬لتعامل‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬في‭ ‬الوقفة‭ ‬الاحتجاجية‭.‬

وقال‭ ‬بول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحترمة‭ ‬مثل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يطالبون‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬لم‭ ‬تستمع‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬والوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للتصعيد‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬قرأت‭ ‬المجموعة‭ ‬بصوت‭ ‬عال‭ ‬أسماء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ووضعت‭ ‬الورود‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تخليدا‭ ‬لذكرى‭ ‬الضحايا‭.‬