قطاع غزة يواجه ((عاصفة كاملة)) من الأمراض الفتاكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬قال‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬وعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬النظيفة‭ ‬والمأوى‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬الإصابة‭ ‬بصدمات،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأوبئة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭. ‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجريت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬العاصفة‭ ‬الكاملة‭ ‬للمرض‭. ‬والآن‭ ‬صار‭ ‬السؤال‭ ‬القائم‭ ‬هو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬سيزداد‭ ‬الأمر‭ ‬سوءا‮»‬‭. ‬

أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬قفزت‭ ‬أعداد‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالإسهال‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬66‭ ‬بالمائة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬59895‭ ‬حالة،‭ ‬وزادت‭ ‬55‭ ‬بالمئة‭ ‬بين‭ ‬بقية‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الأرقام‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬حتما‭ ‬نظرا‭ ‬لانهيار‭ ‬جميع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة‭ ‬أحمد‭ ‬الفرا‭ ‬لرويترز‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬القسم‭ ‬مكتظ‭ ‬بالأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالجفاف‭ ‬الحاد‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬فيما‭ ‬تفاقم‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالإسهال‭ ‬الحاد‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أمثال‭ ‬العدد‭ ‬المعتاد‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬علِم‭ ‬بوجود‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الوبائي‭ ‬إيه‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فترة‭ ‬حضانة‭ ‬الفيروس‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬إلى‭ ‬شهر،‭ ‬لذلك‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬التهاب‭ ‬الكبد‭ ‬الوبائي‭ ‬إيه‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬انهيار‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬انتقل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭ ‬مؤقتة،‭ ‬مثل‭ ‬المباني‭ ‬المهجورة‭ ‬والمدارس‭ ‬والخيام‭. ‬وقال‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬إن‭ ‬كثيرين‭ ‬آخرين‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬دون‭ ‬مراحيض‭ ‬أو‭ ‬مياه‭ ‬للاستحمام‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬11‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬وأربعة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف،‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وقالت‭ ‬ماري‭ ‬أور‭ ‬بيريوت‭ ‬منسقة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الطبية‭ ‬لعمليات‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬الطبية‭ ‬الخيرية‭ ‬غادرت‭ ‬مركزا‭ ‬للصحة‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬لأن‭ ‬المنطقة‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬تتولى‭ ‬علاج‭ ‬حالات‭ ‬التهابات‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬والإسهال‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬شيئين‭ ‬صارا‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منهما‭ ‬‮«‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬وباء‭ ‬يشبه‭ ‬الزحار‭ ‬سوف‭ ‬ينتشر‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭ ‬إذا‭ ‬واصلنا‭ ‬هذه‭ ‬الوتيرة‭ ‬من‭ ‬الحالات،‭ ‬والآخر‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ولا‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الأوبئة‮»‬‭. ‬

‭ ‬حذر‭ ‬باحثون‭ ‬أكاديميون‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬لندن‭ ‬للصحة‭ ‬والطب‭ ‬الاستوائي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬تفاقم‭ ‬الآثار‭ ‬الصحية‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬للصراع‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬

وقالوا‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الحرب،‭ ‬سيتزايد‭ ‬عبء‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬الرضع‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التغذية‭ ‬والرعاية،‭ ‬كما‭ ‬سيزداد‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬الأمهات‭. ‬وأوضحوا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬تتزايد‭ ‬فرصة‭ ‬إدخال‭ ‬مسببات‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬الأوبئة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬وعدم‭ ‬كفاية‮»‬‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭.‬

ويقول‭ ‬عمال‭ ‬إغاثة‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬توقعه‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬هو‭ ‬تماما‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭. ‬وقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬أمراضا‭ ‬مثل‭ ‬الزحار‭ ‬والإسهال‭ ‬المائي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬يماثل‭ ‬ما‭ ‬قتلته‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬