استشهاد 11 فلسطينيا في مداهمة إسرائيلية استمرت أياما بالضفة الغربية المحتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬شابا‭ ‬أستشهد‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬الاحتلال‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء،‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إلى‭ ‬11‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬فلسطينيين‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬فتشت‭ ‬مئات‭ ‬المجمعات‭ ‬واستجوبت‭ ‬مئات‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬فككت‭ ‬ستة‭ ‬مختبرات‭ ‬لصنع‭ ‬المتفجرات‭ ‬وأنفاقا‭ ‬وعبوات‭ ‬ناسفة‭. ‬

وذكرت‭ ‬جمعية‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬المداهمة‭ ‬صباح‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬اعتقلت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬معظمهم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬السعدي‭ ‬مدير‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬بدخول‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬لنقل‭ ‬المرضى‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬ست‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬ولكننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نقلهم‭ ‬للمستشفى‭ ‬ومنهم‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬غسيل‭ ‬كلى‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬لنقل‭ ‬حالات‭ ‬مرضية‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والأونروا‭. ‬وصلنا‭ ‬الى‭ ‬مدخل‭ ‬المخيم‭ ‬لنقل‭ ‬حالة‭ ‬مرضية‭ ‬ولم‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬الجيش‭ ‬بالدخول‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬متواجد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬مستشفى‭ ‬جنين‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬جراء‭ ‬تفجيرات‭ ‬محكومة‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬جنودا‭ ‬اقتحموا‭ ‬مسجدا‭ ‬حيث‭ ‬أمكن‭ ‬سماع‭ ‬أصوات‭ ‬طلقات‭ ‬نارية‭ ‬متفرقة‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والتقارير‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬الجنود‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المرضى،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬نشاطا‭ ‬جاريا‭ ‬لمكافحة‭ ‬عمليات‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬النشاط‭. ‬

وقبل‭ ‬العملية‭ ‬الأحدث،‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬275‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬