إسرائيل تواصل عدوانها.. وحماس تؤكد: أي رهانات على ترتيبات لغزة دون فصائل المقاومة هي وهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصباح‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬استشهاد‭ ‬67‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬مئة‭ ‬خلال‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

في‭ ‬خانيونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬الركام،‭ ‬بينما‭ ‬حاول‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بالمجارف‭ ‬وأيديهم‭ ‬استخراج‭ ‬ما‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭. ‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬بيوت‭ (‬70‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬قامت‭ ‬الطائرة‭ ‬بقصف‭ ‬المبنى‭ ‬ودمرته‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬لم‭ ‬يخرجوا‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬شهداء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬18787‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭.

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وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الى‭ ‬18787‭ ‬شهيدا‭ ‬و50897‭ ‬اصابة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬ساليفان،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تستغرق‭ ‬يومين‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬و«حكومة‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

ونشر‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬صورة‭ ‬لساليفان‭ ‬ونتانياهو‭ ‬وهما‭ ‬يتصافحان‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬حذّر‭ ‬إسرائيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أنّها‭ ‬بصدد‭ ‬خسارة‭ ‬الدعم‭ ‬العالمي‭ ‬لحربها‭ ‬ضدّ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بسبب‭ ‬قصفها‭ ‬‮«‬العشوائي‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزّة‭. ‬

وفي‭ ‬أشدّ‭ ‬انتقاد‭ ‬يوجّهه‭ ‬لنتانياهو‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إنّه‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬تغيير‮»‬‭ ‬موقفه‭ ‬بشأن‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أقرّ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬خلاف‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بايدن‭ ‬بشأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحُكم‭ ‬بها‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الراهنة‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬‮«‬أي‭ ‬رهانات‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬هي‭ ‬وهم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬أننا‭ ‬منفتحون‭ ‬على‭ ‬نقاش‭ ‬أي‭ ‬أفكار‭ ‬أو‭ ‬مبادرات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬وتفتح‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬البيت‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الضفة‭ ‬والقطاع،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يؤمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‮»‬‭. ‬

وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬نشر‭ ‬نتائجه‭ ‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للبحوث‭ ‬السياسية‭ ‬والمسحية‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬78 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬حال‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬58 ‭%‬ ‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭. ‬ورأى‭ ‬64 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المستطلعة‭ ‬آراؤهم‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬ستكون‭ ‬الطرف‭ ‬المسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لانتهاء‭ ‬الحرب‭. ‬

وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬سوى‭ ‬مستشفى‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬المرضى‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أفادت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬باقتحام‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لمستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬ولاحقاً‭ ‬أعلنت‭ ‬حماس‭ ‬أنّ‭ ‬جيش‭ ‬الإحتلال‭ ‬‮«‬اعتقل‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬واقتاده‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬مجهولة‭ ‬خارج‭ ‬المستشفى‮»‬‭.

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وأسفر‭ ‬قصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬إستشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وخانيونس‭ ‬ورفح،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬ودير‭ ‬البلح‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

وبعد‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬ملاجئهم‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬انتقل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬ضخم‭ ‬للنازحين‭ ‬حيث‭ ‬نصبت‭ ‬مئات‭ ‬الخيام‭ ‬باستخدام‭ ‬اوتدة‭ ‬وأغطية‭ ‬بلاستيكية‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬أوتشا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬‮«‬يواجهون‭ ‬ظروفا‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬داخل‭ ‬الملاجئ‭ ‬وخارجها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬المراحيض‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬عندما‭ ‬تسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬فيضانات‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬تساقطت‭ ‬أمطار‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬وهبطت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬ما‭ ‬فاقم‭ ‬مصاعب‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬مع‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬ومياه‭ ‬الشرب‭ ‬والأدوية‭ ‬والوقود‭. ‬

وفي‭ ‬جنيف،‭ ‬أكد‭ ‬لازاريني‭ ‬أنّ‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديهم‭ ‬الوقت‭ ‬أو‭ ‬الخيارات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للاجئين‭ ‬‮«‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القصف‭ ‬والحرمان‭ ‬والأمراض،‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬ضيقة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬يواجه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬أحلك‭ ‬فصل‭ ‬في‭ ‬تاريخهم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1948،‭ ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬تاريخ‭ ‬مؤلم‮»‬‭.‬