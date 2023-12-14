انطلاق فعاليات مهرجان العيد الوطني في سوق المزارعين بهورة عالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الدائم‭ ‬بهورة‭ ‬عالي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬مزارعين‭ ‬بحرينيين‭ ‬وأسر‭ ‬منتجة‭ ‬وحرف‭ ‬تقليدية،‭ ‬وأكلات‭ ‬شعبية‭ ‬بحرينية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬السوق،‭ ‬منها‭ ‬ألعاب‭ ‬مختلفة‭ ‬وركن‭ ‬للفن‭ ‬وحيوانات‭ ‬أليفة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭. ‬وتستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬صباحًا‭ ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬5‭ ‬مساء‭.‬

وصرح‭ ‬ياسر‭ ‬مظفر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬سنويًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬الجميع‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المصاحبة،‭ ‬كما‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬والفعالة‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بتقديمهم‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬الممكن‭ ‬للمزارعين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالهم‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وزارت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الدائم‭ ‬بهورة‭ ‬عالي‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬بعارضين‭ ‬ومشاركين‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زوار،‭ ‬والذين‭ ‬أشادوا‭ ‬بتنظيم‭ ‬السوق‭ ‬والمهرجان‭ ‬وفعالياته،‭ ‬مهنئين‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والبحرينيين‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

وقالت‭ ‬زكية‭ ‬علي،‭ ‬إن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬وهي‭ ‬حرفية‭ ‬نقدة،‭ ‬وهذه‭ ‬الحرفة‭ ‬كادت‭ ‬أن‭ ‬تندثر،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطريز‭ ‬القماش‭ ‬باليد‭ ‬باستخدام‭ ‬الفضة‭ ‬والفضة‭ ‬المطلية‭ ‬بماء‭ ‬الذهب‭ ‬ويطلق‭ ‬على‭ ‬الفضة‭ ‬المستخدمة‭ (‬خوص‭ ‬النقدة‭)‬،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬العاصمة،‭ ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬باقية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬العاصمة،‭ ‬وهو‭ ‬حرفي‭ ‬صناديق‭ ‬مبيتة،‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرفة‭ ‬منذ‭ ‬6‭ ‬أعوام،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بدق‭ ‬النحاس‭ ‬بالطريقة‭ ‬القديمة‭ ‬باستخدام‭ ‬المسمار‭ ‬لصناعة‭ ‬الصناديق‭ ‬المبيتة،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬الرمضانية‭ ‬والمعارض‭ ‬وغيرها‭ ‬نظرًا‭ ‬لصناعتها‭ ‬بالطريقة‭ ‬القديمة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬الصناديق‭ ‬المبيتة‭ ‬شهدت‭ ‬تطورًا‭ ‬بإضافة‭ ‬نسيج‭ ‬المخمل،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬نسيج‭ ‬الدانتيل‭ ‬المطرز‭ ‬باليد‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬طلبًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الناس‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬هناء‭ ‬الأحمد،‭ ‬صاحبة‭ ‬متجر‭ ‬هناء‭ ‬الأحمد‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬إنها‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬المقام‭ ‬بالسوق‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬والسبت،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الزلابية‭ ‬والعطور‭ (‬عود‭ ‬السمو،‭ ‬عود‭ ‬عنبر‭)‬،‭ ‬والقهوة،‭ ‬داعية‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬المهرجان‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬حياكم‭ ‬شرفونا‭ ‬ونورونا‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬حسن‭ ‬حسين،‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬بينها‭ ‬قطط‭ ‬وطيور‭ ‬وأغنام،‭ ‬وخيل‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬هو‭ ‬إدخال‭ ‬البهجة‭ ‬والسرور‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬خلال‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬أم‭ ‬موسى‭ ‬إن‭ ‬مشاركتها‭ ‬بمهرجان‭ ‬احتفال‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬بلبس‭ ‬الزي‭ ‬الشعبي‭ ‬القديم‭ ‬وبيع‭ ‬أكلات‭ ‬شعبية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬يعد‭ ‬مكانًا‭ ‬جميلا‭ ‬جدًا‭ ‬لقضاء‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الممتعة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مفتوح‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭. ‬واتفقت‭ ‬معها‭ ‬نورية‭ ‬العالي،‭ ‬إحدى‭ ‬المشاركات‭ ‬بالمهرجان،‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬يشهد‭ ‬أجواء‭ ‬وفعاليات‭ ‬ممتعة‭ ‬بين‭ ‬المزارعين‭ ‬والحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬ونقش‭ ‬الحنة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬فعاليات،‭ ‬داعية‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬المهرجان‭.‬

بدوره،‭ ‬أشار‭ ‬علي‭ ‬صالح‭ (‬أبومحمد‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬بمتجر‭ ‬لبيع‭ ‬منتجات‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬خيرات‭ ‬النخلة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬صناعتها‭ ‬من‭ ‬سعف‭ ‬النخيل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬النخلة‭ ‬إلى‭ ‬زوجته‭ ‬الراحلة‭ (‬أم‭ ‬محمد‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مالكة‭ ‬للمتجر‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬قبل‭ ‬وفاتها‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬مريم‭ ‬طرادة‭ ‬مشاركة‭ ‬بالمهرجان‭ ‬ضمن‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬لعرض‭ ‬منتجات‭ ‬مشروعها‭ (‬قوت‭) ‬للسناكات‭ ‬الصحية،‭ ‬تشمل‭ ‬الفواكه‭ ‬المجففة،‭ ‬‮«‬اللواشك‮»‬‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬والعسل،‭ ‬وكرات‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬المخبوزة‭ ‬بمكونات‭ ‬طبيعية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬منها‭ ‬منتجات‭ ‬موسمية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬المنزلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والذي‭ ‬شهدًا‭ ‬تطورًا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بإضافة‭ ‬منتجات‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬أم‭ ‬عبدالله‭ (‬صفية‭) ‬إنها‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬بإعداد‭ ‬اللقيمات‭ ‬بعجينة‭ ‬بسيطة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬طحين‭ ‬جميع‭ ‬الاستعمالات،‭ ‬وخميرة‭ ‬وزعفران،‭ ‬ويتم‭ ‬تسخين‭ ‬الزيت‭ ‬لتحمير‭ ‬اللقيمات،‭ ‬ويتم‭ ‬تقليبه‭ ‬في‭ ‬الزيت‭ ‬حتى‭ ‬يحمر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللقيمات‭ ‬والكباب‭ ‬والخنفروش‭ ‬من‭ ‬الأكلات‭ ‬الشعبية‭ ‬المحبوبة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الزوار‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬كاظم،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬ورواد‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬الدائم‭ ‬بهورة‭ ‬عالي‭ ‬لما‭ ‬يحمله‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬إجمالية‭ ‬بسبب‭ ‬تفاعل‭ ‬المزارعين‭ ‬مع‭ ‬الزائرين،‭ ‬لذا‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬السوق‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمهرجان‭ ‬والمشاركات‭ ‬المتنوعة‭ ‬منها‭ ‬إعداد‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشعبية،‭ ‬والأجواء‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المهرجان‭.‬