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الممثل الخاص للملك يهنئ وزير الداخلية بمناسبة يوم شرطة البحرين

12/14/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة،‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬وتقديره‭ ‬للدور‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬المخلصين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬ودعم‭ ‬مكتسباته‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرته‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬بجهود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أجهزتها‭ ‬وعلى‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬ودور‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بدورها‭ ‬الوطني‭ ‬المهم،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تهنئته‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬في‭ ‬التضحية‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬والاضطلاع‭ ‬بكل‭ ‬المهام‭ ‬بكفاءة‭ ‬وجاهزية‭.‬

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