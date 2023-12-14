الممثل الخاص للملك يهنئ وزير الداخلية بمناسبة يوم شرطة البحرين

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬بجهود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أجهزتها‭ ‬وعلى‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬ودور‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بدورها‭ ‬الوطني‭ ‬المهم،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تهنئته‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬في‭ ‬التضحية‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬والاضطلاع‭ ‬بكل‭ ‬المهام‭ ‬بكفاءة‭ ‬وجاهزية‭.‬

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