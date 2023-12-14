الممثل الخاص للملك يهنئ وزير الداخلية بمناسبة يوم شرطة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، برقية تهنئة، إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة يوم شرطة البحرين، أعرب فيها عن أخلص التهاني والتبريكات، وتقديره للدور الوطني الكبير لوزارة الداخلية ومنتسبيها المخلصين في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ودعم مكتسباته وتعزيز مسيرته التنموية الشاملة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في برقيته بجهود وزير الداخلية، فيما تشهده الوزارة من تطوير مستمر في جميع أجهزتها وعلى المستويات كافة، ودور معاليه في قيام الوزارة بدورها الوطني المهم، معربا عن تهنئته لمنتسبي الوزارة الذين يقدمون نموذجاً مشرفاً في التضحية والولاء والانتماء وتحمل المسؤولية الوطنية بكل إخلاص والاضطلاع بكل المهام بكفاءة وجاهزية.
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