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عاهل البلاد يتلقى برقية شكر من سلطان عمان

12/14/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لأخيه‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭. ‬

وأعرب‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬برقية‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬تمنيات‭ ‬طيبة‭ ‬ومشاعر‭ ‬أخوية‭ ‬نبيلة،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمتع‭ ‬جلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬آماله‭ ‬وتطلعاته‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

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