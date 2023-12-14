عاهل البلاد يتلقى برقية شكر من سلطان عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان.
وأعرب سلطان عمان في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تضمنته برقية جلالته من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية نبيلة، سائلاً الله القدير أن يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين كل آماله وتطلعاته والمزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
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