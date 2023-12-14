((ألبا)) تحتفل بالعيد الوطني المجيد الثاني والخمسين لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقسام الشركة تزدان باللونين الأحمر والأبيض
أحيت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ذكرى العيد الوطني المجيد الثاني والخمسين لمملكة البحرين والذكرى الرابعة والعشرين لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم بإقامة احتفالات شملت جميع أنحاء الشركة وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.
وبهذه المناسبة، ازدانت مختلف دوائر وأقسام الشركة باللونين الأحمر والأبيض والأضواء وأعلام مملكة البحرين.
وأقيم كذلك لقاء احتفالي في قاعة الواحة بالشركة بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرين الإداريين ومديري الدوائر والموظفين من مختلف الأقسام، شمل عددًا من الأنشطة الترفيهية المتنوعة مثل ركن التصوير وبعض المسابقات والجوائز، بالإضافة إلى أكشاك المأكولات الشعبية وركن خاص بالأسر المنتجة.
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