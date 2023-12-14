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((ألبا)) تحتفل بالعيد الوطني المجيد الثاني والخمسين لمملكة البحرين

12/14/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقسام الشركة تزدان باللونين الأحمر والأبيض

أحيت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬الثاني‭ ‬والخمسين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬بإقامة‭ ‬احتفالات‭ ‬شملت‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشركة‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬



وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ازدانت‭ ‬مختلف‭ ‬دوائر‭ ‬وأقسام‭ ‬الشركة‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬والأضواء‭ ‬وأعلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وأقيم‭ ‬كذلك‭ ‬لقاء‭ ‬احتفالي‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الواحة‭ ‬بالشركة‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والمديرين‭ ‬الإداريين‭ ‬ومديري‭ ‬الدوائر‭ ‬والموظفين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام،‭ ‬شمل‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬المتنوعة‭ ‬مثل‭ ‬ركن‭ ‬التصوير‭ ‬وبعض‭ ‬المسابقات‭ ‬والجوائز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكشاك‭ ‬المأكولات‭ ‬الشعبية‭ ‬وركن‭ ‬خاص‭ ‬بالأسر‭ ‬المنتجة‭. ‬



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