شوارع ومعالم البحرين تتزين بمناسبة أعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تزينت شوارع ومعالم وتقاطعات مملكة
البحرين بالإنارة الضوئية باللونين الأحمر والأبيض، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.
وقد استكملت وزارة شؤون البلديات والزراعة أعمال الزينة في الشوارع الرئيسية والميادين والدوارات بأعلام مملكة البحرين، وبمختلف أشكال الإنارة التجميلية.
وفي هذا الشأن قال المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات إنّ أمانة
العاصمة زيّنت ما يقارب أكثر من 500 نخلة بالإنارة
التجميلية على امتداد شارع الملك فيصل، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وكذلك التقاطعات التي تم زراعتها بالزهور الموسمية لتعطي لمحة جمالية في التقاطعات.
وتابع وكيل شؤون البلديات بأنّ بلدية المحرق قامت بزراعة أكثر من 100 ألف زهرة من الزهور الموسمية في أهم الشوارع الرئيسية في محافظة المحرق، وتقاطع الغوص مع جسر الشيخ عيسى في منطقة البسيتين. كما
تم تركيب الإنارات الليلية في شوارع المحرق كشارع المطار وشارع الغوص.
وأضاف بأن بلدية المنطقة الشمالية قامت بزراعة أكثر من 140 ألف
زهرة موسمية بمناسبة احتفالات مملكة البحرين، وتزيين الشوارع الرئيسية والميادين والدوارات بمختلف أشكال الإنارة التجميلية، وتركيب الإنارة على النخيل والأشجار بالأشكال الجمالية، فضلاً عن تركيب الإنارة المجسمة التجميلية على دوار ولي العهد بالشباك المضيئة بعلم مملكة البحرين في مواجهة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الاتجاهين.
وأردف أنه إضافة إلى ذلك تمّ تزيين المدخل الجنوبي لمدينة حمد بممر ضوئي من الشباك بطول 350 مترا، وكذلك تزيين مزروعات مدخل جسر الملك فهد بمصابيح الإنارة على شعار مملكة البحرين وبأشرعة مضيئة على أعمدة الإنارة.
أما فيما يتعلق بجهود بلدية المنطقة الجنوبية فأوضح وكيل شؤون البلديات بأنها قامت بتركيب إنارة الزينة باللونين الأبيض والأحمر في المعالم والشوارع الرئيسية، كدوار الساعة وأعمدة الإنارة على شارع الرفاع، وتنفيذ الممر المضيء في شارع 16 ديسمبر في المنطقة المقابلة للإدارة العامة للمرور بطول 100 متر.
وواصل بأنه تم في مدينة عيسى تركيب الأعلام على بوابة مدينة عيسى ودوار الإطفاء وأسوار المبنى الجديد في السوق الشعبي وتزيين دوار الإطفاء المقابل لبوابة مدينة عيسى وسور مبنى البلدية الخارجي، مشيراً إلى أنّ البلدية قامت هذا العام
بتزيين نصب الحروف الكائن في شارع القدس بمدينة عيسى بالإنارة باللونين الأحمر والأبيض وتركيب 52 كرة مضيئة على امتداد المساحة المحيطة بالنصب.
أما في دوار عوالي نوّه بأن بلدية المنطقة الجنوبية قامت بتزيين الدوار بالإنارة، وتقليم الأشجار وإنارة شعار مملكة البحرين في الجهة المحاذية للدوار بالتعاون مع شركة بابكو، بالإضافة الى تزيين محطة وقود الحرس الوطني القريبة من الدوار بالتنسيق مع الحرس الوطني وصولاً إلى شارع الزلاق، في الجزء الممتد من تقاطع شارع خليج البحرين باتجاه فندق السوفتيل.
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