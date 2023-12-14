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شوارع ومعالم البحرين تتزين بمناسبة أعيادها الوطنية

12/14/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزينت‭ ‬شوارع‭ ‬ومعالم‭ ‬وتقاطعات‭ ‬مملكة
البحرين‭ ‬بالإنارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬

وقد‭ ‬استكملت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أعمال‭ ‬الزينة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والميادين‭ ‬والدوارات‭ ‬بأعلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبمختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الإنارة‭ ‬التجميلية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬إنّ‭ ‬أمانة
العاصمة‭ ‬زيّنت‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬نخلة‭ ‬بالإنارة
التجميلية‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل،‭ ‬وشارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وكذلك‭ ‬التقاطعات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬زراعتها‭ ‬بالزهور‭ ‬الموسمية‭ ‬لتعطي‭ ‬لمحة‭ ‬جمالية‭ ‬في‭ ‬التقاطعات‭.‬

وتابع‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بأنّ‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬قامت‭ ‬بزراعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬زهرة‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬الموسمية‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وتقاطع‭ ‬الغوص‭ ‬مع‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين‭. ‬كما
تم‭ ‬تركيب‭ ‬الإنارات‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المحرق‭ ‬كشارع‭ ‬المطار‭ ‬وشارع‭ ‬الغوص‭. ‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬قامت‭ ‬بزراعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬ألف
زهرة‭ ‬موسمية‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتزيين‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والميادين‭ ‬والدوارات‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الإنارة‭ ‬التجميلية،‭ ‬وتركيب‭ ‬الإنارة‭ ‬على‭ ‬النخيل‭ ‬والأشجار‭ ‬بالأشكال‭ ‬الجمالية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تركيب‭ ‬الإنارة‭ ‬المجسمة‭ ‬التجميلية‭ ‬على‭ ‬دوار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بالشباك‭ ‬المضيئة‭ ‬بعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين‭. ‬‮

وأردف‭ ‬أنه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تمّ‭ ‬تزيين‭ ‬المدخل‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمدينة‭ ‬حمد‭ ‬بممر‭ ‬ضوئي‭ ‬من‭ ‬الشباك‭ ‬بطول‭ ‬350‭ ‬مترا،‭ ‬وكذلك‭ ‬تزيين‭ ‬مزروعات‭ ‬مدخل‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬بمصابيح‭ ‬الإنارة‭ ‬على‭ ‬شعار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبأشرعة‭ ‬مضيئة‭ ‬على‭ ‬أعمدة‭ ‬الإنارة‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجهود‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬فأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بأنها‭ ‬قامت‭ ‬بتركيب‭ ‬إنارة‭ ‬الزينة‭ ‬باللونين‭ ‬الأبيض‭ ‬والأحمر‭ ‬في‭ ‬المعالم‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية،‭ ‬كدوار‭ ‬الساعة‭ ‬وأعمدة‭ ‬الإنارة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الرفاع،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الممر‭ ‬المضيء‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بطول‭ ‬100‭ ‬متر‭.‬

وواصل‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬تركيب‭ ‬الأعلام‭ ‬على‭ ‬بوابة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ودوار‭ ‬الإطفاء‭ ‬وأسوار‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬وتزيين‭ ‬دوار‭ ‬الإطفاء‭ ‬المقابل‭ ‬لبوابة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسور‭ ‬مبنى‭ ‬البلدية‭ ‬الخارجي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البلدية‭ ‬قامت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮
‬بتزيين‭ ‬نصب‭ ‬الحروف‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬القدس‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بالإنارة‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬وتركيب‭ ‬52‭ ‬كرة‭ ‬مضيئة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬المساحة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالنصب‭. ‬

أما‭ ‬في‭ ‬دوار‭ ‬عوالي‭ ‬نوّه‭ ‬بأن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬قامت‭ ‬بتزيين‭ ‬الدوار‭ ‬بالإنارة،‭ ‬وتقليم‭ ‬الأشجار‭ ‬وإنارة‭ ‬شعار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المحاذية‭ ‬للدوار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تزيين‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الدوار‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الزلاق،‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬باتجاه‭ ‬فندق‭ ‬السوفتيل‭.‬

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