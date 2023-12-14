جامعة البحرين تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طلبة الجامعة يستعرضون مواهبهم النوعيّة في حب الوطن خلال الاحتفال
احتفلت جامعة البحرين مساء الأربعاء بأعياد مملكة البحرين الوطنية في مقرها بالصخير، وذلك إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم.
ونظمت الجامعة احتفالية بهيجة في مقرها بالصخير، بمشاركة د. فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، وبحضور نواب الرئيس، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع غفير من الطلبة.
وافتتح الأنصاري المعرض الفني الذي حوى عدداً من اللوحات الفنية لطلبة نادي الفنون الجميلة بعمادة شؤون الطلبة، التي عبرت عن حب الوطن في أشكال فنية مختلفة، كما شهد عرضة شعبية وطنية، تغنَّت بأهازيج وأشعار من التراث البحريني، وعَبَّرَ منتسبو الجامعة عن سعادتهم وبهجتهم، من خلال حضورهم، وتفاعلهم الكبير، ومشاركتهم في فقرات الحفل الفنية، والثقافية، والشعبية، والترفيهية، والرياضية.
وعلى هامش الاحتفالية أكد د. الأنصاري لـ«أخبار الخليج» أن الجـامعة عمدت خلال احتفالها هذا العام إلى إقامة أمسية العيد الوطني في الفترة المسـائية ويعد تطبيق هذا القرار الأول في تاريخ احتفاليات الجامعة بالعيد الوطني حيث كانت الجامعة تعمد إلى اقامته خلال الفترة الصباحية مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتيح لجميع الهيئات الاكاديمية والإدارية والطلابية الاحتفال بأريحية والاستمتاع بأجواء الحفل.
وانطلقت احتفالية الجامعة بعزف السلام الوطني، ثمَّ عرضٍ للفرقة الموسيقية العسكرية، وتناولت فقرات متنوعة حظيت بتفاعل الطلبة، إذ عرض الطلبة أعمالهم في مسابقة تصميم مجموعة من النصب التذكارية، والتي تشكل معالم لعدد من مناطق مملكة البحرين معبّرة عن الخصوصية الثقافية والمعمارية والاجتماعية لكل منطقة.
وخلال الاحتفال عبرّ عدد من طلبة عن سعادتهم بقرار إقامة الجامعة للاحتفال خلال الفترة المسائية مما سمح لهم بحضور صفوفهم الدراسية خلال الفترة الصباحية والاحتفال بالعيد الوطني المجيد خلال الفترة المسائية واصفين القرار بالإيجابي والذي جاء في مصلحة الطلاب الاكاديمية.
كما وأكد عدد منهم لـ«أخبار الخليج» أن الفعاليات والفقرات المتنوعة التي تضمنت الحفل من امسيات شعرية والعرضة البحرينية ساهمت بإضافة لمسـات وطنية ثقافية وفنيّة للاحتفال حيث تميّزت هذه النسخة من الاحتفال بمزيج منوّع من المحتوى الثقافي والتعليمي والترفيهي.
وأضاف آخرين منهم بأن الحفل ساهم في تسليط الضوء على مهارات وهوايات الطلبة مثل فقرة نادي الموسيقى التي استعرضت مواهب الطلبة الغنائية والعزف على مختلف الآلات الموسيقية مما أدى إلى تسليط الضوء على المواهب الشابة الموجودة في الجامعة.
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