Friday, 15 December 2023 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة البحرين تحتفل بالأعياد الوطنية

12/14/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طلبة الجامعة يستعرضون مواهبهم النوعيّة في حب الوطن خلال الاحتفال


احتفلت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬بالصخير،‭ ‬وذلك‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

ونظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬احتفالية‭ ‬بهيجة‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬بالصخير،‭ ‬بمشاركة‭ ‬د‭. ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحضور‭ ‬نواب‭ ‬الرئيس،‭ ‬وعمداء‭ ‬الكليات،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وجمع‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭.‬


وافتتح‭ ‬الأنصاري‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬حوى‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬لطلبة‭ ‬نادي‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬بعمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة،‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬أشكال‭ ‬فنية‭ ‬مختلفة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬عرضة‭ ‬شعبية‭ ‬وطنية،‭ ‬تغنَّت‭ ‬بأهازيج‭ ‬وأشعار‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬البحريني،‭ ‬وعَبَّرَ‭ ‬منتسبو‭ ‬الجامعة‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬وبهجتهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضورهم،‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬الكبير،‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل‭ ‬الفنية،‭ ‬والثقافية،‭ ‬والشعبية،‭ ‬والترفيهية،‭ ‬والرياضية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاحتفالية‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الجـامعة‭ ‬عمدت‭ ‬خلال‭ ‬احتفالها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬أمسية‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسـائية‭ ‬ويعد‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬احتفاليات‭ ‬الجامعة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الجامعة‭ ‬تعمد‭ ‬إلى‭ ‬اقامته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬سيتيح‭ ‬لجميع‭ ‬الهيئات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والطلابية‭ ‬الاحتفال‭ ‬بأريحية‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬الحفل‭.‬

وانطلقت‭ ‬احتفالية‭ ‬الجامعة‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الوطني،‭ ‬ثمَّ‭ ‬عرضٍ‭ ‬للفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬العسكرية،‭ ‬وتناولت‭ ‬فقرات‭ ‬متنوعة‭ ‬حظيت‭ ‬بتفاعل‭ ‬الطلبة،‭ ‬إذ‭ ‬عرض‭ ‬الطلبة‭ ‬أعمالهم‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬تصميم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصب‭ ‬التذكارية،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬معالم‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬معبّرة‭ ‬عن‭ ‬الخصوصية‭ ‬الثقافية‭ ‬والمعمارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لكل‭ ‬منطقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬عبرّ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بقرار‭ ‬إقامة‭ ‬الجامعة‭ ‬للاحتفال‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬لهم‭ ‬بحضور‭ ‬صفوفهم‭ ‬الدراسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬والاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬واصفين‭ ‬القرار‭ ‬بالإيجابي‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الطلاب‭ ‬الاكاديمية‭.‬

كما‭ ‬وأكد‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الفعاليات‭ ‬والفقرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬امسيات‭ ‬شعرية‭ ‬والعرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ساهمت‭ ‬بإضافة‭ ‬لمسـات‭ ‬وطنية‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنيّة‭ ‬للاحتفال‭ ‬حيث‭ ‬تميّزت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمزيج‭ ‬منوّع‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعليمي‭ ‬والترفيهي‭.‬

وأضاف‭ ‬آخرين‭ ‬منهم‭ ‬بأن‭ ‬الحفل‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬وهوايات‭ ‬الطلبة‭ ‬مثل‭ ‬فقرة‭ ‬نادي‭ ‬الموسيقى‭ ‬التي‭ ‬استعرضت‭ ‬مواهب‭ ‬الطلبة‭ ‬الغنائية‭ ‬والعزف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭.‬

MENAFN14122023000055011008ID1107600459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث