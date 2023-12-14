جامعة البحرين تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





احتفلت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬بالصخير،‭ ‬وذلك‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

ونظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬احتفالية‭ ‬بهيجة‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬بالصخير،‭ ‬بمشاركة‭ ‬د‭. ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحضور‭ ‬نواب‭ ‬الرئيس،‭ ‬وعمداء‭ ‬الكليات،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وجمع‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭.‬





وافتتح‭ ‬الأنصاري‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬حوى‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬لطلبة‭ ‬نادي‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬بعمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة،‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬أشكال‭ ‬فنية‭ ‬مختلفة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬عرضة‭ ‬شعبية‭ ‬وطنية،‭ ‬تغنَّت‭ ‬بأهازيج‭ ‬وأشعار‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬البحريني،‭ ‬وعَبَّرَ‭ ‬منتسبو‭ ‬الجامعة‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬وبهجتهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضورهم،‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬الكبير،‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل‭ ‬الفنية،‭ ‬والثقافية،‭ ‬والشعبية،‭ ‬والترفيهية،‭ ‬والرياضية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاحتفالية‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الجـامعة‭ ‬عمدت‭ ‬خلال‭ ‬احتفالها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬أمسية‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسـائية‭ ‬ويعد‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬احتفاليات‭ ‬الجامعة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الجامعة‭ ‬تعمد‭ ‬إلى‭ ‬اقامته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬سيتيح‭ ‬لجميع‭ ‬الهيئات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والطلابية‭ ‬الاحتفال‭ ‬بأريحية‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬الحفل‭.‬

وانطلقت‭ ‬احتفالية‭ ‬الجامعة‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الوطني،‭ ‬ثمَّ‭ ‬عرضٍ‭ ‬للفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬العسكرية،‭ ‬وتناولت‭ ‬فقرات‭ ‬متنوعة‭ ‬حظيت‭ ‬بتفاعل‭ ‬الطلبة،‭ ‬إذ‭ ‬عرض‭ ‬الطلبة‭ ‬أعمالهم‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬تصميم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصب‭ ‬التذكارية،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬معالم‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬معبّرة‭ ‬عن‭ ‬الخصوصية‭ ‬الثقافية‭ ‬والمعمارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لكل‭ ‬منطقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬عبرّ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بقرار‭ ‬إقامة‭ ‬الجامعة‭ ‬للاحتفال‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬لهم‭ ‬بحضور‭ ‬صفوفهم‭ ‬الدراسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬والاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬واصفين‭ ‬القرار‭ ‬بالإيجابي‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الطلاب‭ ‬الاكاديمية‭.‬

كما‭ ‬وأكد‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الفعاليات‭ ‬والفقرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬امسيات‭ ‬شعرية‭ ‬والعرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ساهمت‭ ‬بإضافة‭ ‬لمسـات‭ ‬وطنية‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنيّة‭ ‬للاحتفال‭ ‬حيث‭ ‬تميّزت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمزيج‭ ‬منوّع‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعليمي‭ ‬والترفيهي‭.‬

وأضاف‭ ‬آخرين‭ ‬منهم‭ ‬بأن‭ ‬الحفل‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬وهوايات‭ ‬الطلبة‭ ‬مثل‭ ‬فقرة‭ ‬نادي‭ ‬الموسيقى‭ ‬التي‭ ‬استعرضت‭ ‬مواهب‭ ‬الطلبة‭ ‬الغنائية‭ ‬والعزف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭.‬