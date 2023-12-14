الأوقاف الجعفرية تقيم الاحتفال السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت إدارة الأوقاف الجعفرية الحفل السنوي بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، وذلك بحضور مجلس الأوقاف الجعفرية ومدير الإدارة والموظفين.
وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الكريم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.
وقال الصالح: «على صعيد إدارة الأوقاف الجعفرية نفخر بما تحقق من جهود متواصلة، شاكرين ومقدرين جهود أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية ومدير الإدارة وكل الموظفين، إلا أنّ طموحنا لا يزال متواصلاً لمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل في رعاية دور العبادة وتعزيز الخدمات المقدمة للمساجد والمآتم والعقارات الوقفية، والعمل بجد واجتهاد لاستمرار التطوير عبر التقييم المستمر وتذليل المعوقات وتعزيز جودة الخدمات الوقفية بما يرقى إلى التطلعات المنشودة، وسنحقق ذلك بعون الله وتوفيقه بروح الفريق الواحد في أسرة الأوقاف التي نعتز بالانتماء إليها».
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