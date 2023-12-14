الأوقاف الجعفرية تقيم الاحتفال السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الكريم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭. ‬

وقال‭ ‬الصالح‭: ‬‮«‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬نفخر‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متواصلة،‭ ‬شاكرين‭ ‬ومقدرين‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ومدير‭ ‬الإدارة‭ ‬وكل‭ ‬الموظفين،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬طموحنا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬متواصلاً‭ ‬لمضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمساجد‭ ‬والمآتم‭ ‬والعقارات‭ ‬الوقفية،‭ ‬والعمل‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬لاستمرار‭ ‬التطوير‭ ‬عبر‭ ‬التقييم‭ ‬المستمر‭ ‬وتذليل‭ ‬المعوقات‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الوقفية‭ ‬بما‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬وسنحقق‭ ‬ذلك‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬وتوفيقه‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬التي‭ ‬نعتز‭ ‬بالانتماء‭ ‬إليها‮»‬‭.‬