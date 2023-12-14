وكيل الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في دوائر بالجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفقده‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الدائرتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحضور‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والعقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والعضو‭ ‬البلدي‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬اطلع‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬تنفيذها‭ ‬حالياً‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬الحزمة‭ ‬الثالثة‭ ‬لتطوير‭ ‬الطرق‭ ‬وشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والبلديات،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الحجيات‭ ‬في‭ ‬مجمعيْ‭ ‬939‭ ‬و935،‭ ‬والذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬و‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الشارع‭ ‬الحالي،‭ ‬وتطوير‭ ‬نظام‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وإنشاء‭ ‬ممر‭ ‬للمشاة،‭ ‬ووضع‭ ‬العلامات‭ ‬والإشارات‭ ‬المرورية‭ ‬اللازمة‭ ‬للسلامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تركيب‭ ‬الإشارات‭ ‬الضوئية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬قنوات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الطريقين‭ ‬3903‭ ‬ – ‭ ‬3922،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬3911‭ ‬بمجمع‭ ‬939‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬ضمن‭ ‬حرم‭ ‬الطريق‭ ‬المتوفر،‭ ‬وتبليط‭ ‬المساحات‭ ‬الواقعة‭ ‬أمام‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬كمواقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬وتوفير‭ ‬الأرصفة‭ ‬الجانبية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الإنارة‭ ‬ووضع‭ ‬قنوات‭ ‬أرضية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات،‭ ‬ووضع‭ ‬الإشارات‭ ‬والعلامات‭ ‬المرورية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتحذيرية‭ ‬اللازمة‭. ‬