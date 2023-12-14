وكيل الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في دوائر بالجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وفق الأولويات وبما يسهم في تحقيق الأهداف لخدمة المواطنين والمقيمين ومواكبة التطور العمراني والاستثماري المستمر الذي تشهده مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى تفقده مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرتين الثالثة والرابعة بالمحافظة الجنوبية، بحضور النائب محمد الرفاعي ممثل الدائرة الثالثة، والنائب محمد المعرفي ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، وعبدالله عبداللطيف رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية ممثل الدائرة الثالثة، والعقيد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية، والعضو البلدي محمد دراج ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية.
وخلال الزيارة اطلع وكيل وزارة الأشغال على مشاريع تطوير البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي، التي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي والبلديات، ومنها مشروع تطوير شارع الحجيات في مجمعيْ 939 و935، والذي يشتمل على تطوير و إعادة تأهيل الشارع الحالي، وتطوير نظام تصريف مياه الأمطار، وإنشاء ممر للمشاة، ووضع العلامات والإشارات المرورية اللازمة للسلامة، إلى جانب تركيب الإشارات الضوئية، وإنشاء قنوات الطوارئ، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي.
كما تم الاطلاع على آخر مستجدات مشروع تطوير الطريقين 3903 – 3922، وإنشاء مواقف للسيارات على الطريق 3911 بمجمع 939 في منطقة الرفاع، الذي يضم توفير مواقف للسيارات ضمن حرم الطريق المتوفر، وتبليط المساحات الواقعة أمام جامعة المملكة لاستخدامها كمواقف للسيارات، وتوفير الأرصفة الجانبية، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتحسين مستوى الإنارة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة.
MENAFN14122023000055011008ID1107600457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.