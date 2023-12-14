السفير الروسي يهنئ البحرين بأعيادها الوطنية:البحرين منارة للتسامح والتعايش السلمي في قلب الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

التهاني‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭: ‬أيها‭ ‬الأعزاء‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،

أعتبر‭ ‬شرفًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أن‭ ‬أخاطبكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭.‬

في‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحتفي‭ ‬جميعًا‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الغني‭ ‬والثقافة‭ ‬العريقة‭ ‬لهذه‭ ‬الأمّة‭ ‬العظيمة‭ ‬وكذلك‭ ‬بمسيرتها‭ ‬الزاهرة‭ ‬من‭ ‬التقدّم‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أودّ‭ ‬أن‭ ‬أعبّرَ‭ ‬شخصيًا‭ ‬وإنابةً‭ ‬عن‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بشكل‭ ‬عامّ‭ ‬وموظّفي‭ ‬السفارة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانينا‭ ‬وعظيم‭ ‬تبريكاتنا‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكّدًا‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بجهودهما‭ ‬النبيلة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬النماء‭ ‬والرخاء‭ ‬للشعب‭ ‬البحريني‭. ‬وبالطبع،‭ ‬نهنّئ‭ ‬مواطني‭ ‬المملكة‭ ‬بهذا‭ ‬العيد‭ ‬المجيد،‭ ‬متمنّين‭ ‬لهم‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭.‬

إن‭ ‬السجل‭ ‬البحريني‭ ‬الحافل‭ ‬بالمنجزات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتنوّعة،‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬والتعليم،‭ ‬نموذج‭ ‬للتقليد‭ ‬والاقتداء‭ ‬به‭. ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬هي‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬صمود‭ ‬وعزم‭ ‬البحرينيين‭ ‬وقيادة‭ ‬المملكة‭. ‬معًا،‭ ‬يقومون‭ ‬ببناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬بأيديهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وبلا‭ ‬شكّ،‭ ‬سيتمكّنون‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭.‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬البحرين‭ ‬منارةً‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭. ‬تحتضن‭ ‬هذا‭ ‬الأرض‭ ‬الأديان‭ ‬والأعراق‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التمييز،‭ ‬ممّا‭ ‬يعزّز‭ ‬بيئة‭ ‬الانسجام‭ ‬والتلاحم‭. ‬ويتجذّر‭ ‬الانفتاح‭ ‬البحريني‭ ‬لقبول‭ ‬الآخرين‭ ‬بعمق‭ ‬التقاليد‭ ‬المحلّية‭. ‬إن‭ ‬تمسّك‭ ‬المملكة‭ ‬بالقيم‭ ‬التقليدية‭ ‬وتراثها‭ ‬التاريخي‭ ‬مصدر‭ ‬للإلهام،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزّأ‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والنسيج‭ ‬المجتمعي‭ ‬ويعكس‭ ‬حكمة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخالدة‭.‬

تربط‭ ‬روسيا‭ ‬والبحرين‭ ‬روابط‭ ‬وثيقة‭ ‬من‭ ‬الصداقة،‭ ‬ونشارك‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الفرح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الجليلة‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمكتسبات‭ ‬المملكة‭ ‬وجاهزون‭ ‬لدعم‭ ‬شركائنا‭ ‬الموثوق‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬نحو‭ ‬قصص‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭. ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬دعوني‭ ‬أعبّر‭ ‬مرةً‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬تمنّياتنا‭ ‬الطيّبة‭. ‬كل‭ ‬عام‭ ‬والبحرين‭ ‬بخير‭!‬