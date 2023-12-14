السفير الروسي يهنئ البحرين بأعيادها الوطنية:البحرين منارة للتسامح والتعايش السلمي في قلب الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدم الدكتور أليكسي سكوسوريف، سفير روسيا الاتحادية في المنامة
التهاني بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة البحرين. وقال السفير الروسي: أيها الأعزاء الكرام من المواطنين البحرينيين،
أعتبر شرفًا حقيقيًا بالنسبة إلي أن أخاطبكم في هذه المناسبة السعيدة.
في العيد الوطني لمملكة البحرين نحتفي جميعًا بالتاريخ الغني والثقافة العريقة لهذه الأمّة العظيمة وكذلك بمسيرتها الزاهرة من التقدّم.
في هذا السياق، أودّ أن أعبّرَ شخصيًا وإنابةً عن روسيا الاتحادية بشكل عامّ وموظّفي السفارة على وجه الخصوص عن خالص تهانينا وعظيم تبريكاتنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكّدًا اعتزازنا بجهودهما النبيلة الرامية إلى توفير النماء والرخاء للشعب البحريني. وبالطبع، نهنّئ مواطني المملكة بهذا العيد المجيد، متمنّين لهم السلام والازدهار.
إن السجل البحريني الحافل بالمنجزات في المجالات المتنوّعة، من التنمية الاقتصادية إلى تطوير التكنولوجيات والتعليم، نموذج للتقليد والاقتداء به. هذه النجاحات هي شهادة على صمود وعزم البحرينيين وقيادة المملكة. معًا، يقومون ببناء مستقبل أكثر إشراقًا بأيديهم من أجل الأجيال القادمة، وبلا شكّ، سيتمكّنون من تحقيق هذا الهدف.
لا تزال البحرين منارةً للتسامح والتعايش السلمي في قلب الخليج. تحتضن هذا الأرض الأديان والأعراق المختلفة من دون التمييز، ممّا يعزّز بيئة الانسجام والتلاحم. ويتجذّر الانفتاح البحريني لقبول الآخرين بعمق التقاليد المحلّية. إن تمسّك المملكة بالقيم التقليدية وتراثها التاريخي مصدر للإلهام، حيث أصبح جزءًا لا يتجزّأ من الهوية الوطنية والنسيج المجتمعي ويعكس حكمة البحرينيين الخالدة.
تربط روسيا والبحرين روابط وثيقة من الصداقة، ونشارك الشعب البحريني في الفرح بهذه المناسبة الجليلة. نحن فخورون بمكتسبات المملكة وجاهزون لدعم شركائنا الموثوق بهم في طريقهم نحو قصص جديدة من الإنجازات. في النهاية، دعوني أعبّر مرةً أخرى عن تمنّياتنا الطيّبة. كل عام والبحرين بخير!
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