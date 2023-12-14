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إصابة 7 جنود اسرائيليين في جنين ونقلهم إلى المستشفى

12/14/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد الجيش والأمن العام الإسرائيليان بإصابة 7 جنود خلال الحملة على جنين في الضفة الغربية المحتلة ونقلهم إلى المستشفى.


ولليوم الثالث على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة جنين ومخيمها.


وفرضت قوات الاحتلال حصارا على أحياء في المخيم وتمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفياتها.


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