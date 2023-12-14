إصابة 7 جنود اسرائيليين في جنين ونقلهم إلى المستشفى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد الجيش والأمن العام الإسرائيليان بإصابة 7 جنود خلال الحملة على جنين في الضفة الغربية المحتلة ونقلهم إلى المستشفى.
ولليوم الثالث على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة جنين ومخيمها.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا على أحياء في المخيم وتمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفياتها.
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