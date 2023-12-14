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سي إن إن: الاحتلال ألقى 29 ألف قذيفة أرض جو على غزة

12/14/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن تقييماً لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية خلص إلى أن "إسرائيل" ألقت 29 ألف قذيفة أرض جو على قطاع غزة.
وذكرت أن التقييم خلص إلى أن قرابة نصف الذخائر التي ألقتها "إسرائيل" على غزة هي قنابل غير موجهة وغير دقيقة أو المعروفة باسم "القنابل الغبية".
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم جيش الاحتلال رفضه التعليق على نوع الذخائر التي تستخدم في قطاع غزة.




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