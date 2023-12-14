سي إن إن: الاحتلال ألقى 29 ألف قذيفة أرض جو على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن تقييماً لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية خلص إلى أن "إسرائيل" ألقت 29 ألف قذيفة أرض جو على قطاع غزة.
وذكرت أن التقييم خلص إلى أن قرابة نصف الذخائر التي ألقتها "إسرائيل" على غزة هي قنابل غير موجهة وغير دقيقة أو المعروفة باسم "القنابل الغبية".
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم جيش الاحتلال رفضه التعليق على نوع الذخائر التي تستخدم في قطاع غزة.
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