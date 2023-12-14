الأونروا: لم يعد من الممكن العيش في غزّة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه لم يعد من الممكن العيش في غزة.



وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد عدت للتو من غزّة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت هذه زيارتي الثالثة للمكان منذ بداية الحرب، في كل مرة يزداد الوضع سوءا، واليوم غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش".



وأكد لازاريني أن البنية التحتية دمرت في جنوب القطاع برفح.



وأشار المفوض إلى أن الأمم المتحدة فقدت إمكانية الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع في الأول من الشهر الجاري.

