الأونروا: لم يعد من الممكن العيش في غزّة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه لم يعد من الممكن العيش في غزة.
وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد عدت للتو من غزّة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت هذه زيارتي الثالثة للمكان منذ بداية الحرب، في كل مرة يزداد الوضع سوءا، واليوم غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش".
وأكد لازاريني أن البنية التحتية دمرت في جنوب القطاع برفح.
وأشار المفوض إلى أن الأمم المتحدة فقدت إمكانية الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع في الأول من الشهر الجاري.
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