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إعلام عبري: هذا موعد انتهاء مرحلة القتال العنيف بغزة

12/14/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة تل أبيب وضعت جدولا زمنيا للحرب على قطاع غزة، ليتم عرضه على مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته لتل أبيب.
من جهتها بينت القناة 12 العبرية، أنه وفقا للجدول الزمني الذي وضعته تل أبيب، فإنه من المتوقع بحلول نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، أن يكون نهاية مرحلة القتال العنيف.
وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن حكومة نتنياهو تقول، إن هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال، لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة ونشرها في الخطوط الدفاعية، بعضها داخل القطاع وبعضها خارجه.

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