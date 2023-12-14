فيديو يدمي القلوب لطفلة أصيبت بغارات الاحتلال على رفح جنوبي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، طفلة من غزة، اسمها غزل، تبلغ من العمر 13 عاماً، وهي ترتجف، بعد أن أصيبت إثر قصف الاحتلال الاسرائيلي لرفح جنوبي القطاع.



وبدا على الطفلة حالة من الخوف والهلع الكبيرين، وعدم قدرة على الكلام، وهي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.



ويواصل الاحتلال العدوان على كل مناطق غزة، ووصل عدد الشهداء منذ 7 اكتوبر الى 18787 شهيداً واكثر من 50 ألف مصاب.