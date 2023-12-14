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المغرب: الوضع في غزة صعب جدا ولا يطاق

12/14/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب جدا، ولم يعد يطاق".
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي وصل الأربعاء إلى المغرب في زيارة تنتهي الخميس .
وقال بوريطة: "إن الوضع في قطاع غزة، صعب وصعب جدا، ولم يعد يطاق، مع استمرار الحرب".

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