المغرب: الوضع في غزة صعب جدا ولا يطاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب جدا، ولم يعد يطاق".
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي وصل الأربعاء إلى المغرب في زيارة تنتهي الخميس .
وقال بوريطة: "إن الوضع في قطاع غزة، صعب وصعب جدا، ولم يعد يطاق، مع استمرار الحرب".
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