ابو عبيدة: تدمير 72 آلية عسكرية اسرائيلية وقتل 36 جندياً خلال 72 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مجاهدو القسام، تمكنوا خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، من تدمير (72) آلية عسكرية كليا أو جزئيا.
وأضاف أبو عبيدة، في تصريحات نقلتها الكتائب عبر" تيليجرام" أن مقاتلوا القسام أكدوا قتل (36) جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم.
وبين أنه تم استهداف الجنود الصهاينة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، كما تم استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال.
وأشار إلى أنه تم توجيه رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.
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