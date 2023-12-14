ابو عبيدة: تدمير 72 آلية عسكرية اسرائيلية وقتل 36 جندياً خلال 72 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مجاهدو القسام، تمكنوا خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، من تدمير (72) آلية عسكرية كليا أو جزئيا.



وأضاف أبو عبيدة، في تصريحات نقلتها الكتائب عبر" تيليجرام" أن مقاتلوا القسام أكدوا قتل (36) جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم.



وبين أنه تم استهداف الجنود الصهاينة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، كما تم استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال.



وأشار إلى أنه تم توجيه رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

